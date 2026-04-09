詩肯營收／首季7億元、年增19.1% 體質調整效益顯現

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告3月營收為1.74億元，年減0.27%，雖然進入農曆年後的傳統淡季，但營收仍維持1.5億元以上的水準，累計前三月營收7.04億元，年增19.13%，今年第1季繳出亮眼成績單。

詩肯表示，3月台灣本業營收1.03億元，年增4.86%，而轉投資新加坡NOVA營收7,215萬元，年減6.73%，主要也反映了淡季的正常表現，但累計前三月，本業與轉投資皆有明顯成長，台灣增幅為8.19%，新加坡NOVA則成長38.08%。

詩肯表示，去年房市交易量減少，作為房市落後指標的家具產業，通常在交屋後3至6個月才會反映實際需求，但今年上半年家具銷售動能偏弱的同時，第1季有成長表現實屬不易，也體現去年體質調整的成果。

展望後市，詩肯表示，若台灣房市交易量在2026年下半年逐步築底回升，並帶動交屋潮釋出，家具產業有望出現遞延需求回補，今年下半年營運表現可望進一步提升，但大環境的不確定因素仍多，還需要持續觀察情勢變化。

詩肯指出，去年由於對等關稅因素影響，造成消費縮手情形明顯，雖然台美談判已有定案，但今年又有美伊開戰的黑天鵝，油價高漲也造成通膨隱憂，若是戰爭無法在短時間內結束，接下來恐難避免萬物皆漲的狀況，對於內需消費產業來說，都不會是好消息，因此對於今年營運仍是審慎看待。

截至3月底，全台門市為85店，較上月相同。詩肯表示，由於大環境充滿不確定，因此接下來的展店腳步雖會持續，但速度上會相對謹慎，重點會放在提升同店業績成長。