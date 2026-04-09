六角營收／3月4.6億元 年增37.22％、創同期新高

六角國際（2732）9日公告3月合併營收新台幣4.6億元，年增37.22％。主要在於「Chatime日出茶太」全球市場需求正向發展，不僅同店銷售表現亮眼，同時挹注集團原物料銷售與權利金收入，加上「Germany BoBoQ」2026年1月啟動貢獻，推升3月合併營收創下單月同期新高。

六角海外布局橫跨六大洲63個國家地區，印尼更是「Chatime日出茶太」全球最大的加盟市場，六角已完成與當地代理商新一輪的長期合作契約，15年規劃新增300家門市，顯示品牌在當地市場仍具高度成長潛力，成為集團海外業務發展的新成長引擎。

除穩定發展東南亞與澳洲市場，六角將著重歐、美市場布局，「Germany BoBoQ」作為歐洲營運發展中心，整合所有資源，擴展新市場；在美國市場布局上，採取雙引擎驅動模式，以「Chatime日出茶太」建立穩定的市場滲透率，並導入「春上布丁蛋糕」切入烘焙品類，推動產品組合多元化，今年規劃於美國休士頓設立直營門市，強化品牌直營管理能力與產品在地化調整，建立北美市場的品牌營運模型，為集團增添海外營運動能。

展望今年，看好海外市場復甦與有效控管成本的直營化經營，國內品牌將持續展店，直營門市店數挑戰200家，海外市場則除穩定發展東南亞與澳洲市場外，將著重歐、美市場布局，全年合併營收雙位數成長趨勢無虞。