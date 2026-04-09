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王座營收／第1季5.05億元、年增38.7％ 創單季歷史次高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

王座（2751）今日公告2026年3月合併營收新台幣1.49億元，年增28.48％，創歷史同期新高；累計1-3月合併營收5.05億元，年增38.77％，僅次於2025年第3季5.17億元，創單季歷史次高紀錄，亦創歷年同期新高，營收動能穩健走升。

王座表示，今年3月與第1季合併營收皆較去年同期呈現雙位數成長，係台灣今年經濟持續穩健，1-2月春節連假效應，加上最低工資調升，使內需消費持續活絡下，公司得力於併購養心餐飲後帶動營收規模擴大，加上多品牌展店效益持續發酵，以及會員經濟提升回購率與消費黏著度，透過品牌組合優化與營運整合綜效，帶動整體營收動能穩步提升，亦反映公司在餐飲市場的多元布局逐步展現成效。

在展店布局方面，邁入第2季，新代理日式品牌「雞三和」將進駐台中漢神洲際購物廣場，鎖定親子聚餐商機及棒球比賽人潮；此外，「養心茶樓」亦規劃於台北101開出首家mini店型，並預計以小坪數、集中品項、個人化套餐設計擴大客群創造高績效，帶動集團營運表現。

除台灣餐飲市場，王座亦積極海外市場布局，旗下「段純貞牛肉麵」繼美國與香港市場，將於第2季首度進軍澳洲，拓展國際營運版圖，為慶祝澳洲首店開幕，品牌亦規劃4月啟動旗下段純貞門市推出相關優惠活動，有助提升品牌知名度並帶動來客數動能；而養心旗下品牌「Yache 韓式蔬食」亦籌備進軍馬來西亞，持續擴大全球餐飲市場。

展望今年，第2季迎來4月兒童節假期、5月母親節與6月端午節、畢業季等聚餐商機，王座營收動能可望延續成長趨勢。公司將持續深耕海內外餐飲市場，穩步推進展店計畫，且同步進行門市布局優化調整，藉由汰弱留強，提升整體營運效率與品牌競爭力，維持全年合併營收雙位數成長表現。

餐飲 營收

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