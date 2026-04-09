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昇達科營收／首季逾10億元、淡季逆勢創高 低軌衛星再發威貢獻倍增

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
昇達科。記者吳康瑋／攝影
昇達科。記者吳康瑋／攝影

衛星通訊元件大廠昇達科（3491）9日公布3月營收創單月歷史次高及同期新高，受惠於低軌衛星貢獻應收年增達131%，單季營收突破10億元，季增逾二成，在傳統淡季中逆勢創下歷史新高。

昇達科3月營收3.29億元，月增2.1%，年增36.3%，累計第1季營收10.2億元，季增22.3%，年增64.5%，連續兩個季度創歷史新高，更淡季中逆勢創新高。

昇達科表示，全球低軌衛星網路建設進入加速部署階段，毫米波相關通訊元件需求持續放大，低軌衛星第1季貢獻營收季增40%，年增幅更達131%。

除既有客戶需求持續增溫外，昇達科近期國際衛星產業展會，與多家新接觸國際衛星業者交流寬頻高速衛星及太空資料中心衛星等議題。

昇達科表示，國際衛星業者潛在合作機會規模不亞於目前主要低軌衛星客戶，顯示全球衛星百發齊放，更與部分業者簽訂合作意向書，後續進行產品開發，也可望轉化為潛在訂單。

此外，市場關注昇達科所新開發的光星間鏈路（OISL）已經進入量產階段，營收貢獻比重漸增。法人看好，在低軌衛星需求持續成長，訂單能見度高且持續開發新客戶，昇達科營運可望持續成長。

昇達科 營收

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