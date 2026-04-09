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中美晶3月營收寫歷年同期次高 環球晶12吋晶圓產能滿載

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭。圖／本報資料照片
中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭。圖／本報資料照片

中美晶(5483)今日公告3月的合併營收達73.7億元，月增率20.6%，年增率9.19%，創歷年同期次高。第1季合併營收為193.8億元，季減率0.52%，年增率0.04%，為歷年同期第三高。

中美矽晶旗下的半導體子公司環球晶也公告3月合併營收達54.5億元，月增率23.8%，年增率0.1%；第1季合併營收為139.8億元，季減率3.6%，年減率10.3%。

環球晶表示，今年第1季營收較前期下滑，主要受新年假期工作天數減少，以及歐美與東北亞部分地區遭逢極端低溫與暴風雪影響，導致部分海外廠區短期產能受限，相關影響屬於季節性與階段性因素。隨著天候改善，各廠區已恢復正常運作，產線稼動與出貨節奏已逐步回穩。在短期干擾因素消退後，營運基本面逐步回穩，除新擴產能持續積極試產與送樣外，既有的12吋產線皆維持滿載，中小尺寸晶圓稼動率亦較前期提升，顯示需求端出現初步改善訊號，惟整體市場動能是否能轉為更廣泛且具延續性的需求回升，仍有待持續觀察。

另一方面，環球晶義大利子公司首筆政府補助款已於第1季入帳，將有助強化整體財務結構。整體而言，營運動能在經歷第1季相對低點後，呈現不均衡的向上趨勢，但後續表現仍可能受到總體經濟環境、地緣政治風險及產業景氣變化等不確定因素影響，環球晶將持續以積極審慎態度因應市場變化。

中美晶表示，今年第1季合併營收較前一年同期微幅成長，其中以再生能源事業表現最為突出，第1季營收年增達75.5%，成長動能強勁。

中美晶指出，在太陽能技術方面，中美晶持續拓展高技術門檻的利基型應用市場，包括低軌衛星等太空應用，相關應用對高可靠度太陽能產品具備長期需求潛力，也為中美矽晶拓展高附加價值市場帶來機會。

綠電服務方面，中美晶子公司續升能源打造一站式綠色能源解決方案平台，整合多元能源與管理服務，協助企業推動減碳與能源轉型。截至第1季季底，續升旗下售電公司續興與艾涅爾累計簽訂綠電合約已近220億度，未來可望成為再生能源事業的重要成長動能。

中美晶關係企業台特化第1季合併營收達8.6億元，年增290%，受AI應用帶動矽乙烷需求成長，無水氟化氫(AHF)產品亦已切入主要客戶供應鏈並逐步放量，預期將挹注今年營運表現。

另一家宏捷科第1季營收達12.2億元，年增58.4%，在既有PA業務穩定貢獻基礎上，持續推動產品與應用組合多元化，積極拓展無人機、低軌衛星及大型無人機高空平台系統(HAPS)等非射頻應用並提升營運彈性；朋程第1季營收達20.4億元，年減3.7%，除深化車用市場外，也布局AI伺服器電源、能源系統及電動車功率元件，透過SiC、GaN等產品切入高效率電源市場。

中美晶表示，在各事業穩步推進下，集團將以再生能源、汽車元件與半導體為三大成長引擎，結合集團資源與多元布局，持續強化競爭力並創造長期價值。

中美晶 環球晶 營收

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