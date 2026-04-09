全家營收／首季277億元、年增9.7％ 單月、累月雙創同期新高

全家（5903）9日公布3月營收95.6億元，年增9.9％；首季營收達277.5億元，年增9.7％，單月、累月營收創同期新高。

全家表示，綜觀今年3月營運表現亮眼，主要受惠持續展店、午晚餐全新販促機制奏效、與點數經濟發威，在會員數突破2,000萬且點數到期大兌點活動帶動下，促整體業績穩定向上。

看準消費者買主食搭購飲料之生活小確幸省荷包需求，泛鮮食推出全新午、晚餐長期促銷機制「全家超級配」，主打多款熱銷主食搭購700ml大容量飲料之餐促機制，合計超過400種多元組合，且最低百元有找，促動便當、麵類等品類業績皆有二至三成成長的亮眼表現。

隨氣溫漸暖、冷飲需求上揚，Let's Tea兩大產品線「果茶」、「現煮精品茶」鎖定不同客層出擊，果茶類熱銷款「柳丁橙柚綠」與「芭C檸檬綠」升級改版，現煮精品茶以「無糖輕飲」主軸再推「焙韻隱山烏龍」新品，推升茶飲業績成長兩成。一般商品部分，受惠點數到期大兌點活動，乳品、棉紙品、點心零食多品類皆同步向上成長。

展望4月營運，將瞄準初夏氣溫與清明連假商機，清涼飲品、特色冰品、Let's Tea茶飲、夏季輕食將陸續上市，母親節預購亦將進入倒數，皆可望點燃營收成長動能。

截至115年3月31日止，全家總店舖數達4,482家，並以每年展店150家的速度邁進。