三大未來營收／3月2,655萬元 年增49%

半導體測試介面與設備廠漢測（7856）9日召開法人說明會，市場聚焦其切入矽光子測試設備的最新進展。總經理王子建表示，隨著AI與高速運算推動資料傳輸由電訊號轉向光訊號，矽光子應用需求快速升溫，漢測已攜手合作夥伴啟動相關設備研發與驗證，並成立專責團隊，積極卡位新一代測試商機，預期將成為未來營運成長的重要動能。

2026-04-09 18:08