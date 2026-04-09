威力德生醫營收／3月1.02億元 月增30.6％、年增14.3％ 創單月新高

威力德生醫（7713）9日公告2026年3月合併營收1.02億元，月增30.65％、年增14.29％，刷新單月歷史紀錄；累計今年第1季合併營收達2.79億元，較去年同期成長13.79％，同步改寫單季歷史新高。

威力德表示，3月合併營收展現強勁成長動能，主要受惠於去年下半年導入的實驗室資訊系統（LIS）效益逐步發酵。該系統不僅優化了醫檢流程、透過e化提升人員效率，更強化了與合作診所間的數字連結。隨著實驗室資訊系統（LIS）在合作診所與醫檢所間的滲透率提升，搭配民眾下載「健康行動go」APP即時掌握醫療資訊、進行慢性病追蹤與回診管理，成功的數位串聯有效帶動檢驗頻率增加。並在國人健康意識提升與慢性病管理需求成長的趨勢下，進一步帶動檢驗試劑出貨動能。

此外，受惠於公司產品線持續擴充及醫療檢驗市場布局深化，威力德第1季合併營收寫下雙位數年增佳績。邁入第2季，公司全新總部大樓正式啟用，並隨著健檢中心及優品醫事檢驗所進駐，將透過資源整合擴大檢驗服務範疇，強化從實驗室規劃、建置及售後服務的「一站式」供應實力。

展望未來，威力德生醫表示，看好政府持續擴大公費檢測項目及下修免費健檢年齡層，整體檢驗需求可望持續攀升。威力德將持續推動實驗室資訊系統（LIS）與體外診斷（IVD）產品的深度結合，致力建構完整的「檢驗生態圈」。公司預期，透過提升與醫療機構的合作黏著度，並持續推廣數位平台應用，在檢驗需求增長與數位轉型的雙重引擎驅動下，試劑出貨動能將穩定延續，支撐整體營運穩健成長。