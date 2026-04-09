興櫃股神數4月20日轉上市 競拍得標均價47.85元

神數（7821）採競價拍賣方式辦理承銷，於4月9日順利完成，得標加權平均價格為47.85元。

證交所表示，神數初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，神數辦理競價拍賣股數8,500仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於4月9日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格43.88元、最高得標價格60元。

另外，神數公開申購將於4月10日截止，承銷價38.5元，一人可申購1張。以神數9日興櫃均價65.09元計算，抽中現賺2.65萬元、報酬率上看70％。

神數上市日期4月20日，上市前承銷股數2,625張，證交所公布截至9日開盤前有120,264筆申購單，換算當前中籤率2.18％，預計最終中籤率將更低。