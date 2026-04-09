宏碁智新轉上櫃 申購報酬率上看57%

臺灣證券交易所公告，宏碁智新（7794）採競價拍賣方式辦理承銷，於4月9日順利完成，得標加權平均價格為37.11元。

證交所表示，宏碁智新初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，宏碁智新辦理競價拍賣股數2040仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於4月9日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格35.00元、最高得標價格50.00元。

另外，宏碁智新公開申購將於4月10日截止，承銷價31元，一人可申購1張。以宏碁智新9日興櫃均價48.65元計算，抽中現賺1.76萬元、報酬率上看57％。

宏碁智新上櫃日期4月20日，上櫃前承銷股數610張，證交所公布截至9日開盤前有89,417筆申購單，換算當前中籤率0.68％，預計最終中籤率將更低。

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