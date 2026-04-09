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新梯大單認列！崇友第1季營收18.19億元 創單季新高

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導

崇友（4506）9日公告，3月營收6.91億元，年增9.29％，創歷史單月次高紀錄，累計今年第1季營收18.19億元，年增14.2％，創歷史單季新高，展現整體營運動能持續向上。

崇友表示，3月營收主要受惠於新北市新店區大型集合住宅案及桃園市中壢區廠辦大樓等大型新梯訂單陸續完工並認列，加上公司持續深化汰舊換新業務布局，帶動3月新梯含汰舊換新業務銷售較去年同期穩健成長。同時，在維修保養業務穩定挹注之下，帶動整體營收保持良好成長表現。

崇友指出，受惠於近年積極推動多元品牌接單策略，並持續深化新梯與維修保養技術服務能力，且穩步擴增新梯與維保服務專業團隊，帶動三大核心業務接單與營收認列動能同步提升。第1季新梯含汰舊換新與維修保養業務營收比重分別達56.11％及41.27％。

隨著建商近年推案逐步進入交屋高峰期，多筆大型新梯訂單陸續進入出貨與完工認列階段，不僅挹注第1季營收表現，亦帶動新梯含汰舊換新業務營收年增17.27％，其中大型新梯訂單占比達15.21％，顯示公司於大型建案市場接單能力持續提升，並進一步強化整體營收規模與訂單能見度。

展望第2季，崇友表示，持審慎樂觀看法，目前整體在手訂單仍維持高檔水準，有助於持續支撐未來營運表現，此外，隨著政府持續推動都市更新與危老重建政策，加上台灣多數建築電梯設備逐步進入汰換週期，有望挹注新梯與汰舊換新市場需求維持穩健成長。

崇友亦持續強化智慧化電梯產品與服務技術研發，結合物聯網(IoT)與遠端監控技術，提升電梯運行安全性與維護效率，並優化客戶使用體驗，以因應市場對於智慧建築與高品質設備需求的提升，透過技術升級與服務差異化策略，戮力鞏固崇友為本土電梯龍頭地位與市場競爭利基。

崇友 營收

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