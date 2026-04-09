端遊進入淡季…遊戲橘子Q1營收年減10% 公司：活躍玩家數逐月升

橘子集團今日公告2026年3月份自結合併營收6.5億元，月減24%，年減29%，主係春節假期甫結束，主力端遊進入淡季版本，付費活動較少，惟透過優化高留存活動內容，活躍玩家數穩健逐月回升；累計1~3月自結合併營收達新台幣25.9億元，年減10%。

回顧3月，《天堂REMASTERED》開放全新副本，帶動玩家體驗與活躍度。拓展泛娛樂應用，漫畫小說平台MOJOIN攜手旗下人氣IP打造快閃咖啡廳與限定周邊商品，驗證原創內容於線下場景的商業延伸潛力。原創中心參與台灣指標性AI展覽，展示客製化虛擬人於泛娛樂行銷之應用，拓展企業客戶觸及。hidol則以追星人格心理測驗接觸精準受眾，帶動新用戶成長。企業服務方面，雲力橘子舉辦資安領袖戰略餐會，與來自知名零售百貨、連鎖餐飲、旅遊等產業之資安決策領袖進行交流，深化高潛力客戶關係。

展望4月，集團主力遊戲《天堂M》將展開重磅更新，推出全新伺服器；《新楓之谷》與《艾爾之光》則將啟動知名動漫IP聯動，搶攻推活商機。泛娛樂應用方面，集團原創AI虛擬偶像—宮廟少女「宮祈緣」將參與白沙屯媽祖進香，以虛擬形象投入實體文化活動創全台首例，展現原創IP多元延伸能力。

遊戲橘子指出，呼應集團「Dare to Challenge戰自己」的核心精神，橘子關懷基金會將舉辦「2026橘子岸到頂超級馬拉松」，結合台灣具歷史文化底蘊的山海圳國家級綠道，打造極具挑戰性的超馬賽事，除邀請國內外菁英選手參賽，亦首度開放民眾公開報名挑戰組，實踐GO NEXT冒險倡議。