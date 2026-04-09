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世界先進3月營收衝上49.41億元 月增逾38%
專業晶圓代工廠世界先進（5347）今（9）日公佈3月合併營收約為新台幣49.41億元，月增38.04%、年增7.29%；累計今年1至3月份合併營收約新台幣125.32億元，年增4.87%。
世界先進副總經理兼發言人暨財務長黃惠蘭表示，本公司3月營收較上月營收新台幣35.79億元增加約38.04% ，主要受惠晶圓出貨量增加。
世界先進稍早提出首季預測，預估第1季晶圓出貨量季增1%-3%，產能利用率提升至80%-85%，主因是傳統庫存調整告一段落後的需求復甦。
法人推估，儘管面臨首季產品組合調整致使平均售價（ASP）季減3-5%，但因晶圓出貨量季增1%至3%，產能利用率回升至80%至85%。
且市場傳出4月起調漲成熟製程代工價格，加上新加坡12吋新廠（VSMC）計畫於今年底試產，有利為公司注入中長期成長動能。
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