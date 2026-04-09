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振宇五金營收／3月1.9億元、年增4.6%創同期新高 崇德店開幕邁向95店

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
振宇五金9日公告2026年3月合併營收達新台幣1.9億元，年增4.6%。振宇五金／提供
振宇五金9日公告2026年3月合併營收達新台幣1.9億元，年增4.6%。振宇五金／提供

振宇五金（2947）9日公告2026年3月合併營收達新台幣1.9億元，年增4.6%；首季合併營收達5.8億元，年增6.11%。公司表示，3月營收成長主要受惠於清明節前後，居家修繕與清掃需求升溫及展店效益持續發酵，帶動整體業績穩健成長，加上積極配合政策穩定民生物資供應，帶動首季營收穩健成長。

從商品銷售結構觀察，第1季除受季節性修繕需求帶動外，民生與居家維護相關品類整體表現穩健，顯示消費需求仍以日常剛性採購為主。部分商品則因市場關注度升高，帶動短期需求增溫，累計1至3月以「居家用品」成長幅度最為顯著，年增18.32%；「刀剪園藝」與「水電材料」亦分別成長7.41%及6.86%，反映民生消費與居家維護需求持續穩定。公司指出，相關品類多屬日常必需商品，有助支撐整體營收表現。

針對近期國際局勢引發石化原料價格波動，帶動塑膠相關商品市場關注升高，振宇五金表示，公司配合經濟部穩定民生供應相關措施，已啟動跨區庫存調度機制，結合全台94家門市與3座物流倉儲進行商品補貨與調撥，目前全台門市均維持正常銷售，未實施限購，呼籲民眾依實際需求理性採購，共同維護市場供需穩定。公司指出，為減緩原物料波動衝擊並落實ESG企業責任，振宇五金配合經濟部同步推動「減塑消費生活」，鼓勵消費者選購可重複使用的環保購物袋。

在通路布局方面，振宇五金近年展店重心以北部及南部人口密集區為主，隨著4月26日台中崇德店即將開幕，正式回到品牌發源地台中深化布局，具指標意義。崇德店開幕後，全台門市總數達95家，台中門市數達30家，不僅展現通路版圖持續擴張，也象徵公司進一步強化中部市場的區域經營優勢。公司表示，台中為振宇五金起家之地，長期累積穩定的社區客群基礎與在地經營經驗，此次於北屯區增設據點，除可提升區域服務密度、擴大商圈覆蓋率外，也有助串聯既有門市網絡，強化品牌在地滲透率與營運效率。隨著全台門市逐步邁向百店規模，透過門市布局優化與社區型商圈深耕所帶動的通路整合效益，可望持續擴大。

數位經營方面，振宇五金會員規模持續擴大，截至目前會員總數達69.4萬人，年增14.59%，會員營收占比達56%。公司指出，會員平均客單價較非會員高出近兩成，顯示會員經營已成為帶動營收成長與提升消費價值的重要動能，並有效強化顧客黏著度。未來將持續透過修繕教室、會員點數經濟與限定優惠，強化O2O（線上線下）整合體驗，放大會員經營效益。

展望未來，振宇五金將維持「展店擴張、結構優化、數位深化」三大核心策略。面對國際環境挑戰，公司將持續與政府機關保持密切合作，強化供應鏈韌性，確保供應穩定，朝2026年達成全台百店目標穩健前行。

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