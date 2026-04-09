快訊

是你嗎？普發現金1萬元4月30日截止 國庫署：估近40萬人尚未領取

剛領國際大獎…曾任公視TaiwanPlus組長淪「攝狼」 偷拍6男私密處

聽新聞
0:00 / 0:00

漢測拚下半年上櫃 探針卡3大產品線可同步成長

中央社／ 台北9日電
晶圓測試供應商漢民測試系統9日表示，薄膜式探針卡已出貨，矽光子測試平台導入驗證，今年下半年拚上櫃掛牌。中央社
晶圓測試供應商漢民測試系統9日表示，薄膜式探針卡已出貨，矽光子測試平台導入驗證，今年下半年拚上櫃掛牌。中央社

晶圓測試供應商漢民測試系統今天表示，漢測今年擴大美國服務據點，3大探針卡產品線可同步成長，薄膜式探針卡已出貨並切入高速高頻應用，矽光子測試平台導入驗證，今年整體營運可望成長，規劃下半年掛牌上櫃。

漢測說明，目前據點遍及台灣、中國、日本新加坡、馬來西亞與美國，今年持續擴充美國服務據點。

漢測下午受邀參加券商舉辦法人說明會，董事長林冬青表示，人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片帶動測試介面與技術效能提升，漢測持續研發探針卡材料創新並推出新產品，帶動業務成長。

展望今年營運，漢測總經理王子建表示，AI晶片功耗攀升，帶動多元封裝技術應用，測試階段對穩定性與測試條件要求提高，晶圓測試帶來結構性成長；漢測持續拓展高功率與AI、HPC高速應用市場，核心產品聚焦薄膜式探針卡、熱管理整合系統、矽光子測試平台等。

王子建表示，今年3大探針卡產品線均可成長，薄膜式探針卡已出貨給主要客戶，進入高頻高速應用；另外，矽光子測試平台已導入驗證。

王子建指出，漢測今年與國際大廠策略合作，將設備銷售至中國大陸市場；台灣市場測試機和檢測系統需求增溫；此外，記憶體DRAM測試需求提升，帶動既有業務成長。他預期，漢測今年整體營運可持續成長。

針對掛牌上櫃進度，漢測說明，第2季開始遞件，目標下半年掛牌上櫃。

漢測3月自結合併營收為新台幣4.68億元，月增55%、年增209.2%，創單月新高；第1季營收9.85億元，年增122.58%，創歷史新高紀錄。漢測表示，成長主要受惠AI加速器與HPC晶片測試需求持續擴大，帶動熱管理模組及相關客製化產品出貨明顯成長。

從產品應用來看，漢測指出，第1季客製化產品與代理設備業績占比約58%、工程服務占比23%、探針卡與清潔材料占比19%。

根據資料，漢測探針卡產品包括薄膜式探針卡、懸臂式探針卡、垂直式探針卡；其中，懸臂式探針卡和MEMS探針卡與大廠MJC合作，結合漢測自製零組件，薄膜式探針卡100%在台灣在地製造。

晶片 美國 日本 新加坡

延伸閱讀

閎康營收／3月5.38億元創同期新高 AI晶片矽光子先進製程開發帶動

景美科技3月營收創歷史新高 年季月三增齊揚

旺矽、精測 認購火熱

旺矽投資20億擴產 首季營收創新高

相關新聞

綠界科技營收／3月1.73億元 年增11.8%

綠界科技（6763）公布3月營收達1.73億元，年增11.8%，受惠於多元支付應用與服務升級，展現強勁成長動能。隨著數位經濟快速發展，綠界科技營運策略逐步由單一金流服務，轉向整合數據與AI應用的多元場景布局，透過技術創新強化平台價值，進一步驅動商家經營成長。

振宇五金營收／3月1.9億元、年增4.6%創同期新高 崇德店開幕邁向95店

振宇五金（2947）9日公告2026年3月合併營收達新台幣1.9億元，年增4.6%；首季合併營收達5.8億元，年增6.11%。公司表示，3月營收成長主要受惠於清明節前後，居家修繕與清掃需求升溫及展店效益持續發酵，帶動整體業績穩健成長，加上積極配合政策穩定民生物資供應，帶動首季營收穩健成長。

景美營收／3月0.71億元、年增56%創單月新高 愛德萬測試機機框出貨旺

測試介面結構件業者景美科技（7899）9日公告今年3月營收0.71億元，月增與年增皆為56%，刷新公司成立以來單月新高紀錄。累計第1季合併營收1.79億元，季成長75%，展現公司在AI與先進製程測試需求升溫帶動下的強勁營運動能。

AI需求驅動3大產品線 宏碁資訊單季營收再創同期歷史新高

雲端及AI服務商宏碁資訊受惠於企業對AI落地應用的長期需求持續升溫，帶動整體動能穩步成長，推升今年第一季營收表現，第一季營收達29.5億元，較去年同期25.3億元成長16.6 %，並創下同期歷史新高紀錄。其中三大產品線：雲端及大量軟體服務、應用開發及其他軟體服務，以及加值服務，營收皆呈現較去年同期成長，顯示市場對AI與雲端解決方案的單一導入需求，邁向多元整合與規模化發展。

宏碁資訊營收／AI 實力驅動 今年首季創同期歷史新高

雲端及AI服務商宏碁資訊（6811）受惠於企業對AI落地應用的長期需求持續升溫，帶動整體動能穩步成長，推升今年第一季營收表現亮眼。2026年第一季營收達29.5億元，較去年同期25.3億元成長16.6 %，並創下同期歷史新高紀錄，展現具穩健及成長性的營運能力，其中三大產品線：雲端及大量軟體服務、應用開發及其他軟體服務，以及加值服務，營收皆呈現較去年同期成長，顯示市場對AI與雲端解決方案的單一導入需求，邁向多元整合與規模化發展。

景美科技3月營收創歷史新高 年季月三增齊揚

先進製程測試介面結構件供應商景美科技今日公告，3月合併營收達新台幣7082.2萬元，月增56%、年增也達56%，呈現年增、季增與月增同步走揚的成長態勢，並刷新公司成立以來歷來營收最高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。