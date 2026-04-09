綠茵營收／3月9,938萬元、年增20.48％創同期新高 新廠助攻明年放量

保健食品原料廠綠茵（6846）9日公告3月合併營收9,938萬元，年增20.48％，創歷年同期新高，也是單月歷史次高；首季營收1.98億元，年減14.89％，營收減幅已較前2月大幅收斂。

綠茵表示，海外市場持續拓展，推動營運規模穩定擴大，以在手訂單來看，第2季營收成長可期，預期上半年營收將可追上去年同期，隨著海外市場貢獻再躍升，下半年傳統旺季表現值得期待。

因應國際客戶需求擴產，綠茵潭子新廠9日完成上梁，預計今年第4季完成廠房建置與設備安裝，明年第1季進入試產、第2季正式量產，新廠加入將大幅提升產能，成為綠茵營運跳躍式成長的重要動力。

綠茵不斷擴增海外市場版圖，除了在東南亞穩定擴張之外，東北亞出貨量穩步增加，預期下半年日本市場的營收比重將顯著提高。此外，綠茵也正式跨入印度市場，自研產品Insumate®專利定序19肽(苦瓜胜肽)已在印度完成註冊與進口商許可，配合代理商作業，預計第4季開始銷售。印度消費者健康意識抬頭、可支配收入增加，保健品市場需求不斷擴大，綠茵樂觀期待印度市場表現，尤其印度在全球健康產業中居領導地位，綠茵進軍印度更凸顯產品的國際競爭力。

綠茵的創新研發屢獲國內外大獎肯定，得以獲國際主流市場的廣泛接受，近期綠茵在2026年第29屆俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展，以Insumate®專利定序19肽(苦瓜胜肽)、Antromax®牛樟芝菌絲體、Citrusvel ®柑橘萃取(HPMF™)、Musslift®藍貽貝萃取(MGG7®)四項創新研發成果參展，一舉榮獲四面金牌，展現公司持續深耕機能性原料、製程技術與應用開發的創新能量。阿基米德國際發明展為國際知名發明競賽平台，亦已列入經濟部智慧財產局公告之115年度「著名國際發明展」名單，具備高度國際能見度與指標性，綠茵的研發成果獲得金牌肯定，更有利於公司的國際化發展。