景美營收／3月0.71億元、年增56%創單月新高 愛德萬測試機機框出貨旺

雲端及AI服務商宏碁資訊（6811）受惠於企業對AI落地應用的長期需求持續升溫，帶動整體動能穩步成長，推升今年第一季營收表現亮眼。2026年第一季營收達29.5億元，較去年同期25.3億元成長16.6 %，並創下同期歷史新高紀錄，展現具穩健及成長性的營運能力，其中三大產品線：雲端及大量軟體服務、應用開發及其他軟體服務，以及加值服務，營收皆呈現較去年同期成長，顯示市場對AI與雲端解決方案的單一導入需求，邁向多元整合與規模化發展。

2026-04-09 12:05