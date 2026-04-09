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漢來美食營收／第1季19.8億元創單季新高 通過股利配發現金8元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

漢來美食（1268） 9日公告3月營收，單月營收5.84億元，月減22.54%，年增19.85%，創同期新高。

累計第1季營收19.88億元，季增23.51%、年增14.57%，單季營收刷新歷史。

漢來美食並於4月9日召開董事會，通過發放每股現金股利8元，以114年每股盈餘10.12元來看，配發率近80%。以9日收盤價157元計算，現金殖利率5.1％。

漢來美食上櫃以來主要以配發率90%以上的高股利政策為主，近兩年每股盈餘站上雙位數，為創造長期穩健向上的營運效能，股利政策轉為保留部分獲利用於拓店及改裝布局，為超越目標做好充足的準備。

漢來美食將持續以亮眼的營運績效、長期平穩的股價及穩定的投資收益贏得投資人的支持與青睞。

展望未來，2026年全年，漢來美食均處於展店戰鬥期，隨著台中洲際漢神購物廣場在今天開幕，三大指標餐廳同步進駐，包括高端粵菜餐廳「名人坊」、全新天然取向蔬食品牌「樂蔬」，及中餐人氣品牌「漢來上海湯包」均正式營業，預期帶動後續營收新動能。

5月份展店版圖仍將持續擴大，集團將一路揮軍北上進駐台北大巨蛋，布局品牌有「名人坊」，以及首度跨足北部市場的台菜品牌「福園」。福園高雄漢來店曾在2024年榮獲米其林入選餐廳，鎖定家庭聚餐、商務宴客市場，同時具備高翻桌率的優勢。

漢來美食3月營收再攀歷史高峰，受惠於春酒續熱潮，北、高三館宴會廳總營收逾1.5億元，占集團整體營收1/4，南部地區加以傳統婚宴訂席穩定支撐，北部地區則有企業型的會議和展覽活動不斷拉抬，在在顯示台北漢來大飯店宴會廳在商務宴客市場的品牌力與滲透力逐年提升。

至於兩大自助餐品牌-島語、海港表現同樣優於去年同期，尤其目前分店數已調整為5家的海港自助餐廳，雖然分店數減少，但3月整體表現仍較去年成長6%。

此外，隨著消費者愈來愈依賴電商餐飲的便利，漢來美食自營電商也表現愈佳，在年節期間，商城增加年菜組合變化以貼近不同人數的家庭需求，禮盒款式也增加，使得消費者訂購意願明顯提升，電商訂單在第1季表現上，比去年同期成長近5成，成為另一波營收動能。

漢來美食 漢來 股利 營收

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