聯發國際第一季營收3.05億元 創歷史同期新高

聯發國際公告3月營收為1.14億元，較去年同期成長49.2%，月增26%，創下歷史同期新高，營收大幅成長動能來自於旗下Sharetea歇腳亭和UG 雙品牌的同店成長與展店效益。累計今年1至3月，聯發國際第一季營收達3.05億元，年增52.3%，創下歷史同期的新高紀錄。

聯發國際表示，集團新成長動能UG持續加速展店腳步，光是3月台灣UG就在北中南開出6家新門市，包含桃園、新竹、台中、台南和宜蘭礁溪等地，累計三月底全台家數達61家。憑著該品牌在產品力和品牌力的雙重驅動之下，消費市場反應熱烈，UG在台灣持續穩健成長，朝百家店的目標邁進。

不僅如此，UG在美國同樣表現亮眼，透過產品創新、門市體驗優化與行銷策略推進，帶動整體營運動能提升，進一步鞏固品牌在美國年輕族群與主流市場的地位，也讓市場對該品牌的未來發展充滿信心。

聯發國際表示，目前位於華盛頓州西雅圖與加州洛杉磯的UG門市，3月門市平均營收約15萬美元，展現品牌在北美市場的強勁消費力與市場接受度，成功建立品牌影響力，並驗證其營運模式具備高度複製性與國際擴張潛力，今年也將加快在美國布局腳步。今年目標在美國展店15家以上UG門市，明年展店規模將持續擴大。

展望後市，聯發國際除了持續深化茶飲事業，也啟動餐食事業布局，進一步擴大集團營收規模與市場版圖。今年將透過「品牌價值」、「營收增長」、「資本增長」與「平台合盟」等成長策略，整合多品牌資源，打造具國際競爭力的餐飲平台，朝向成為世界級餐飲集團的目標邁進。