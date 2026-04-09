快訊

是你嗎？普發現金1萬元4月30日截止 國庫署：估近40萬人尚未領取

剛領國際大獎…曾任公視TaiwanPlus組長淪「攝狼」 偷拍6男私密處

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發國際第一季營收3.05億元 創歷史同期新高

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
UG加速全台擴張，推升聯發國際今年首季營收創歷史同期新高。圖／聯發國際提供
UG加速全台擴張，推升聯發國際今年首季營收創歷史同期新高。圖／聯發國際提供

聯發國際公告3月營收為1.14億元，較去年同期成長49.2%，月增26%，創下歷史同期新高，營收大幅成長動能來自於旗下Sharetea歇腳亭和UG 雙品牌的同店成長與展店效益。累計今年1至3月，聯發國際第一季營收達3.05億元，年增52.3%，創下歷史同期的新高紀錄。

聯發國際表示，集團新成長動能UG持續加速展店腳步，光是3月台灣UG就在北中南開出6家新門市，包含桃園新竹、台中、台南和宜蘭礁溪等地，累計三月底全台家數達61家。憑著該品牌在產品力和品牌力的雙重驅動之下，消費市場反應熱烈，UG在台灣持續穩健成長，朝百家店的目標邁進。

不僅如此，UG在美國同樣表現亮眼，透過產品創新、門市體驗優化與行銷策略推進，帶動整體營運動能提升，進一步鞏固品牌在美國年輕族群與主流市場的地位，也讓市場對該品牌的未來發展充滿信心。

聯發國際表示，目前位於華盛頓州西雅圖與加州洛杉磯的UG門市，3月門市平均營收約15萬美元，展現品牌在北美市場的強勁消費力與市場接受度，成功建立品牌影響力，並驗證其營運模式具備高度複製性與國際擴張潛力，今年也將加快在美國布局腳步。今年目標在美國展店15家以上UG門市，明年展店規模將持續擴大。

展望後市，聯發國際除了持續深化茶飲事業，也啟動餐食事業布局，進一步擴大集團營收規模與市場版圖。今年將透過「品牌價值」、「營收增長」、「資本增長」與「平台合盟」等成長策略，整合多品牌資源，打造具國際競爭力的餐飲平台，朝向成為世界級餐飲集團的目標邁進。

聯發國際 台南 桃園 新竹 營收

延伸閱讀

崇越營收／3月首度突破70億元大關 第1季185億元同步創高

崇越營收／3月首破70億元 首季185.4億元同創新高

王品營收／3月19.6億元創同期新高 第1季達64.8億單季新紀錄

飛捷營收／首季季增39% 創近年同期新高

相關新聞

綠界科技營收／3月1.73億元 年增11.8%

綠界科技（6763）公布3月營收達1.73億元，年增11.8%，受惠於多元支付應用與服務升級，展現強勁成長動能。隨著數位經濟快速發展，綠界科技營運策略逐步由單一金流服務，轉向整合數據與AI應用的多元場景布局，透過技術創新強化平台價值，進一步驅動商家經營成長。

振宇五金營收／3月1.9億元、年增4.6%創同期新高 崇德店開幕邁向95店

振宇五金（2947）9日公告2026年3月合併營收達新台幣1.9億元，年增4.6%；首季合併營收達5.8億元，年增6.11%。公司表示，3月營收成長主要受惠於清明節前後，居家修繕與清掃需求升溫及展店效益持續發酵，帶動整體業績穩健成長，加上積極配合政策穩定民生物資供應，帶動首季營收穩健成長。

景美營收／3月0.71億元、年增56%創單月新高 愛德萬測試機機框出貨旺

測試介面結構件業者景美科技（7899）9日公告今年3月營收0.71億元，月增與年增皆為56%，刷新公司成立以來單月新高紀錄。累計第1季合併營收1.79億元，季成長75%，展現公司在AI與先進製程測試需求升溫帶動下的強勁營運動能。

AI需求驅動3大產品線 宏碁資訊單季營收再創同期歷史新高

雲端及AI服務商宏碁資訊受惠於企業對AI落地應用的長期需求持續升溫，帶動整體動能穩步成長，推升今年第一季營收表現，第一季營收達29.5億元，較去年同期25.3億元成長16.6 %，並創下同期歷史新高紀錄。其中三大產品線：雲端及大量軟體服務、應用開發及其他軟體服務，以及加值服務，營收皆呈現較去年同期成長，顯示市場對AI與雲端解決方案的單一導入需求，邁向多元整合與規模化發展。

宏碁資訊營收／AI 實力驅動 今年首季創同期歷史新高

雲端及AI服務商宏碁資訊（6811）受惠於企業對AI落地應用的長期需求持續升溫，帶動整體動能穩步成長，推升今年第一季營收表現亮眼。2026年第一季營收達29.5億元，較去年同期25.3億元成長16.6 %，並創下同期歷史新高紀錄，展現具穩健及成長性的營運能力，其中三大產品線：雲端及大量軟體服務、應用開發及其他軟體服務，以及加值服務，營收皆呈現較去年同期成長，顯示市場對AI與雲端解決方案的單一導入需求，邁向多元整合與規模化發展。

景美科技3月營收創歷史新高 年季月三增齊揚

先進製程測試介面結構件供應商景美科技今日公告，3月合併營收達新台幣7082.2萬元，月增56%、年增也達56%，呈現年增、季增與月增同步走揚的成長態勢，並刷新公司成立以來歷來營收最高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。