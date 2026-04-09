快訊

是你嗎？普發現金1萬元4月30日截止 國庫署：估近40萬人尚未領取

剛領國際大獎…曾任公視TaiwanPlus組長淪「攝狼」 偷拍6男私密處

聽新聞
0:00 / 0:00

閎康營收／3月5.38億元創同期新高 AI晶片矽光子先進製程開發帶動

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
閎康董事長謝詠芬。圖／閎康提供
閎康董事長謝詠芬。圖／閎康提供

半導體檢測大廠閎康（3587）今日公布3月營收為新台幣5.38億元，年增21.27%，月增24.73%，3月營收創同期歷史新高。1~3月累計營收14.24億元，較去年同期成長15.03%。主要成長動能來自AI晶片矽光子需求先進製程開發帶動的材料分析（MA）與故障分析（FA）測試需求。

由於AI晶片及自研ASIC對算力的需求呈指數級成長，半導體製程正由3奈米加速邁向2奈米世代，其電晶體架構亦由FinFET轉向GAA（環繞式閘極）結構。尺寸微縮與全新架構使製造難度顯著提升，由於GAA電晶體通道僅數奈米寬，分析上須依賴具次埃級(sub-um)解析度的穿透式電子顯微鏡（TEM）觀測原子級結構變化，並透過MA找出製程材料問題、以FA精準定位缺陷，進而提升良率並克服技術瓶頸。在良率提升與可靠度驗證愈加困難的情況下，晶圓代工與IC設計業者對外部獨立實驗室的依賴度持續提高。閎康具備領先業界的穿透式電子顯微鏡（TEM）、二次離子質譜（SIMS）等先進分析技術，可望直接受惠於此波AI帶動的半導體檢測需求增長。此外，先進封裝涉及新材料與複雜異質介面，亦容易衍生新型態的瑕疵與失效模式。閎康透過導入高解析度光學偵測分析平台等頂尖設備，能精準定位奈米級晶片缺陷位置，全力協助客戶加速排除製程問題並提升良率。

隨著人工智慧（AI）資料中心對高速、低功耗光通訊需求持續爆發，矽光子（Silicon Photonics）技術成為產業焦點。閎康憑藉深耕多年的材料分析、故障分析及可靠度測試能力，已成為全球多家大廠最佳的研發夥伴，矽光子相關檢測業務自2023年起呈現高速成長態勢，帶動整體營收顯著提升。閎康提到，不僅在TEM、SIMS等先進檢測設備服務建立高技術門檻，更為客戶之矽光子研發活動建立標準化分析流程，協助客戶加速自基礎元件開發至系統整合封裝全流程的研發活動，穩固在全球矽光子檢測領域的領先地位。

閎康強調，為亞太規模最大的材料分析實驗室，長期專注半導體、先進封裝及光電領域的檢測服務，憑藉專業技術與全球布局，持續為產業創新提供關鍵支援。閎康日前主辦的MAFT 2026 H1技術研討會吸引逾650位產學研人士參與，聚焦GAAFET、CPO矽光子與3D-IC三大主軸，針對功耗、散熱與互連瓶頸等關鍵挑戰進行深度探討。研討會充分展現閎康長期投入產學研合作的具體成果，透過持續挹注分析技術資源，有效協助前瞻技術加速從研發走向落地應用。隨著次世代半導體技術持續演進，閎康憑藉前瞻布局與深厚客戶基礎，在新興應用驗證服務領域已站穩領先地位，未來營運成長動能可期。

閎康 半導體 矽光子 晶片

延伸閱讀

崇越營收／3月首度突破70億元大關 第1季185億元同步創高

AI測試需求升溫 漢測3月營收創新高

汎銓3月營收達2.24億元締新猷 Q1營收改寫歷年同期新高

宸鴻：跨足半導體先進封裝TGV核心技術

相關新聞

綠界科技營收／3月1.73億元 年增11.8%

綠界科技（6763）公布3月營收達1.73億元，年增11.8%，受惠於多元支付應用與服務升級，展現強勁成長動能。隨著數位經濟快速發展，綠界科技營運策略逐步由單一金流服務，轉向整合數據與AI應用的多元場景布局，透過技術創新強化平台價值，進一步驅動商家經營成長。

振宇五金營收／3月1.9億元、年增4.6%創同期新高 崇德店開幕邁向95店

振宇五金（2947）9日公告2026年3月合併營收達新台幣1.9億元，年增4.6%；首季合併營收達5.8億元，年增6.11%。公司表示，3月營收成長主要受惠於清明節前後，居家修繕與清掃需求升溫及展店效益持續發酵，帶動整體業績穩健成長，加上積極配合政策穩定民生物資供應，帶動首季營收穩健成長。

景美營收／3月0.71億元、年增56%創單月新高 愛德萬測試機機框出貨旺

測試介面結構件業者景美科技（7899）9日公告今年3月營收0.71億元，月增與年增皆為56%，刷新公司成立以來單月新高紀錄。累計第1季合併營收1.79億元，季成長75%，展現公司在AI與先進製程測試需求升溫帶動下的強勁營運動能。

AI需求驅動3大產品線 宏碁資訊單季營收再創同期歷史新高

雲端及AI服務商宏碁資訊受惠於企業對AI落地應用的長期需求持續升溫，帶動整體動能穩步成長，推升今年第一季營收表現，第一季營收達29.5億元，較去年同期25.3億元成長16.6 %，並創下同期歷史新高紀錄。其中三大產品線：雲端及大量軟體服務、應用開發及其他軟體服務，以及加值服務，營收皆呈現較去年同期成長，顯示市場對AI與雲端解決方案的單一導入需求，邁向多元整合與規模化發展。

宏碁資訊營收／AI 實力驅動 今年首季創同期歷史新高

雲端及AI服務商宏碁資訊（6811）受惠於企業對AI落地應用的長期需求持續升溫，帶動整體動能穩步成長，推升今年第一季營收表現亮眼。2026年第一季營收達29.5億元，較去年同期25.3億元成長16.6 %，並創下同期歷史新高紀錄，展現具穩健及成長性的營運能力，其中三大產品線：雲端及大量軟體服務、應用開發及其他軟體服務，以及加值服務，營收皆呈現較去年同期成長，顯示市場對AI與雲端解決方案的單一導入需求，邁向多元整合與規模化發展。

景美科技3月營收創歷史新高 年季月三增齊揚

先進製程測試介面結構件供應商景美科技今日公告，3月合併營收達新台幣7082.2萬元，月增56%、年增也達56%，呈現年增、季增與月增同步走揚的成長態勢，並刷新公司成立以來歷來營收最高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。