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世界營收／3月49.41億元、月增逾38% 首季營收125億元穩步年增

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

晶圓代工廠世界先進（5347）9日公布3月合併營收達49.41億元，月增38.04%、年增7.29%。在3月表現明顯回升帶動下，單月營收重返相對高檔。法人表示，在成熟製程需求回穩與晶圓出貨量增加支撐下，世界先進首季營運表現維持穩健，也為後續市況增添觀察空間。

世界先進3月營收較2月35.79億元增加約38.04%，主因來自晶圓出貨量增加。累計今年第1季合併營收約125.32億元，較上季微減0.49%，但較去年同期119.49億元增加4.87%，顯示公司在傳統淡季中仍繳出相對平穩成績。

公司先前並預估，第1季晶圓出貨量可望季增1%至3%，產能利用率升至80%至85%；同時，2026年資本支出約600億至700億元，其中約85%投入新加坡12吋廠VSMC，目標於2026年底試產、2027年量產，持續為中長期成長布局。

世界先進 製程 營收

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