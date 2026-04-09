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景美營收／切入愛德萬供應鏈發酵 首季強彈75%

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

先進製程測試介面結構件供應商景美科技（7899）9日公告，2026年3月合併營收達7,082.2萬元，月增56%、年增56%，創下公司成立以來單月新高；累計第1季合併營收1.79億元，季增75%、年增71%，在AI、高效能運算（HPC）與先進製程測試需求升溫帶動下，首季營運明顯走強。

景美表示，3月營收創高，主要受惠於AI GPU、ASIC、高階探針卡等應用需求同步增溫，帶動探針卡關鍵結構件與微細鑽孔出貨成長。隨著高訊號接點密度、高頻高速訊號測試趨勢持續推進，探針卡導板與結構件的單位加工價值提升，也進一步挹注營運表現。

公司發言人鄭雅文指出，上季營收同步呈現年增、季增與月增全面成長，除反映短期客戶拉貨動能轉強，也顯示公司中長期成長布局逐步發酵。展望第二季，在既有客戶訂單延續及新專案陸續進入量產下，整體營運動能可望延續第一季的成長態勢。

業務協理張鎂崢則表示，第1季成長動能之一，來自公司於2025年第4季通過晶圓代工廠驗證，正式切入愛德萬測試機機框（Stiffener）供應，並自2026年第1季起穩定出貨，快速成為市場主力供應商。隨AI晶片測試需求持續擴大，相關機框訂單同步增長，目前接單能見度觀察，愛德萬測試機機框全年訂單量可望不低於既有美系測試機機框，成為今年營運成長的重要支撐。

景美強調，在AI與先進製程測試需求長線成長趨勢明確下，公司將持續以技術、品質與量產效率優勢，推升營收與獲利表現，對全年營運維持正向看法。

營收 ASIC

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