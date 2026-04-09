宏碁資訊營收／AI 實力驅動 今年首季創同期歷史新高

雲端及AI服務商宏碁資訊（6811）受惠於企業對AI落地應用的長期需求持續升溫，帶動整體動能穩步成長，推升今年第一季營收表現亮眼。2026年第一季營收達29.5億元，較去年同期25.3億元成長16.6 %，並創下同期歷史新高紀錄，展現具穩健及成長性的營運能力，其中三大產品線：雲端及大量軟體服務、應用開發及其他軟體服務，以及加值服務，營收皆呈現較去年同期成長，顯示市場對AI與雲端解決方案的單一導入需求，邁向多元整合與規模化發展。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，AI已成為驅動企業競爭力轉型的核心引擎。企業不再僅止於單一雲端導入或AI應用，而是進一步延伸至資料治理升級、資安防護、備份備援、維運優化及流程再造等面向。此一趨勢將使宏碁資訊的營收動能呈現穩定且具結構性的成長，而非來自短期、單一產品的挹注。宏碁資訊持續致力於協助企業打造可持續運作的智慧營運體系，成為推動企業長期成長的重要夥伴。

此外，宏碁資訊於上月榮獲微軟頒發FY26大中華區「優選企業級專項夥伴－AI Business Solutions」大獎，展現在企業級AI解決方案領域的卓越實力與市場影響力。此項殊榮不僅肯定宏碁資訊在AI與雲端整合的技術能力，也彰顯其作為AI Service Provider（AI服務商），協助企業從概念驗證（PoC）邁向實質場域應用的關鍵角色，展現長期深耕企業轉型價值的具體成果。

宏碁資訊持續強化智慧營運體系布局，將AI定位為企業核心引擎而非單一工具。透過自主研發的「企業級AI應用管理平台」，聚焦四大應用情境，包括企業知識庫與知識助理、AI輔助程式開發、主動式業務營運支援，以及BI商業決策分析，協助企業從早期概念驗證逐步邁向「AI治理與規模化應用」，加速實現數位轉型與營運升級。