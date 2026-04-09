景美科技3月營收創歷史新高 年季月三增齊揚

先進製程測試介面結構件供應商景美科技今日公告，3月合併營收達新台幣7082.2萬元，月增56%、年增也達56%，呈現年增、季增與月增同步走揚的成長態勢，並刷新公司成立以來歷來營收最高紀錄。

累計第一季合併營收約新台幣1億7942.9元，季增高達75%，展現公司在AI與先進製程測試需求升溫帶動下的強勁營運動能。

景美科技表示，3月營收創下歷史新高，主要受惠於AI高效能運算（HPC）、先進製程與高階測試需求同步升溫，帶動探針卡關鍵結構件及微細鑽孔出貨顯著成長。3月營收較去年同期成長56%、較上月成長 56%，呈現短期客戶拉貨動能明顯轉強；第一季累計營收較上季成長約 75%，顯示公司中長期營運趨勢持續向上。

景美科技發言人鄭雅文表示，本季營收同步呈現年增、季增及月增全面成長，不僅反映短期客戶需求升溫，更代表公司中長期成長動能與產業布局逐步成形。尤其在高訊號接點密度、高頻高速訊號測試趨勢下，探針卡導板與結構件單位加工價值提升，進一步強化整體營運表現。展望第2季，隨既有客戶訂單及新專案進入量產階段，整體營運動能可望延續第一季成長態勢，穩健向上。

景美科技業務協理張鎂崢表示，第1季營收其中一項核心動能，來自去年第4季順利通過晶圓代工廠驗證，切入愛德萬測試機機框（Stiffener）供應，並自今年第1季穩定出貨，快速成為市場主力供應商。目前AI繪圖處理器（GPU ）與特殊應用晶片（ ASIC ）測試，市場仍以愛德萬93000為主力測試平台，隨著AI晶片測試需求擴大，相關機框訂單需求同步成長。依目前接單能見度觀察，愛德萬測試機機框 全年訂單數量可望不低於目前既有美系測試機機框，成為推升第一季營收成長的來源之一。