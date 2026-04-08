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永笙暫定承銷價21元、4月下旬上市 細胞三箭助攻營運…今年拚授權

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
永笙-KY總經理兼執行長李冬陽。記者謝柏宏／攝影
永笙-KY總經理兼執行長李冬陽。記者謝柏宏／攝影

細胞治療大廠永笙-KY（4178）將在4月下旬以暫定21元承銷價掛牌上市，並要在4月9日召開上市前法人說明會。總經理兼執行長李冬陽8日表示，永笙推動細胞服務、細胞供應與細胞新藥等「細胞三箭」業務。今年除了正式與保險業合作啟動「公庫保障服務」，也將自今年起完成多項授權。

永笙長期深耕臍帶血與細胞治療領域，核心產品REGENECYTE已獲FDA核准藥證，用於治療近80種造血與免疫系統疾病。李冬陽表示，細胞新藥REGENECYTE目標今年啟動大陸市場區域授權；另外憑藉此藥證基礎，永笙也正加速擴充新適應症，其中長新冠症候群三期臨床試驗近期將開始收案，預計收案約60人，2028年解盲，永笙將在三期臨床收案階段完成另一國際授權。

在營收動能方面，永笙今年起正式啟動全球首見的「公庫保障服務」創新商業模式，透過與新光人壽（原台新人壽）等保險業者合作，將高價值的臍帶血公庫配對服務納入醫療保障範圍，目前更積極切入美國及東南亞人口數超過台灣數十倍的利基市場。

李冬陽表示，傳統臍帶血私存業務僅涵蓋約7%的新生兒市場，永笙此舉成功切入剩餘93%未存臍帶血的龐大藍海市場，將原本的一次性儲存業務收入，轉化為「高毛利、具持續性」的保障服務金流，為公司構築長期穩健的財務體質。

永笙目前擁有超過3.6萬袋珍稀臍帶血資源，累積全球逾2,300例成功移植案例，合作醫療機構覆蓋超過350家醫學中心，是少數同時具備資源規模與臨床實績的細胞治療公司。隨著再生醫療與細胞治療技術持續發展，永笙獨有的臍帶血細胞資源，正迎來價值重估的黃金期。

永笙在2025年營收3.6億元，90%營收貢獻來自細胞私存服務，其中美國占75%，台灣占25%。公司表示，與保險業合作推出的公捐臍帶血服務，今年相關營收將有顯著成長；此外，永笙在細胞供應方面也積極布局國際CDMO市場，提供符合FDA藥物規格的API細胞原料、臍帶MSC等給國際再生醫療業者。

大陸 FDA

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