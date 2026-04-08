快訊

向美軍乞求停火！美防長曝伊朗「受夠了」 遭受毀滅性軍事失敗

美股早盤／慶祝行情噴發 道瓊大漲逾1300點、台積ADR飆6%

考慮合資？美記者曝川普可能聯手伊朗 在荷莫茲海峽收通行費

聽新聞
0:00 / 0:00

旺矽投資20億擴產 首季營收創新高

中央社／ 台北8日電

半導體探針卡和測試設備商旺矽今天公告，投資新台幣20億元取得聯城工業新竹縣湖口鄉部分土地建物，旺矽指出，主要目的因應營運發展需求，購置土地及廠房自用。市場評估，旺矽持續擴充探針卡產能，因應人工智慧AI晶片測試需求。

旺矽今天也公布3月自結合併營收新台幣13.88億元，月增5.5%，年增38.6%，創單月次高，僅次於2025年12月的13.96億元，第1季自結營收39.32億元，年增39%，超越去年第4季的38.36億元，創單季新高。

旺矽先前表示，今年持續受惠AI晶片和半導體產業高階測試需求強勁，探針卡產品出貨交期拉長到6個月，部分產品訂單能見度達2年。

在產能布局，旺矽表示，下半年持續擴充產能，預期今年底MEMS探針卡和垂直式（VPC）產能，較2025年擴增5成。

旺矽指出，懸臂式（CPC）探針卡急單持續浮現，訂單出貨比（B/B ratio）大於1，VPC探針卡在2025年下半年已滿載，產能滿載情況將延續到今年第3季。

營收 晶片

延伸閱讀

鴻勁營收／3月42.9億元、第1季107億元 同創新高

「股后」穎崴單月績增40% 營收可望逐季增長

矽格3月營收18.6億 創新高

穎崴3月營收12.22億元、月增達四成 創單月新高 首季營收同創新高

相關新聞

永笙暫定承銷價21元、4月下旬上市 細胞三箭助攻營運…今年拚授權

細胞治療大廠永笙-KY（4178）將在4月下旬以暫定21元承銷價掛牌上市，並要在4月9日召開上市前法人說明會。總經理兼執行長李冬陽8日表示，永笙推動細胞服務、細胞供應與細胞新藥等「細胞三箭」業務。今年除了正式與保險業合作啟動「公庫保障服務」，也將自今年起完成多項授權。

旺矽投資20億擴產 首季營收創新高

半導體探針卡和測試設備商旺矽今天公告，投資新台幣20億元取得聯城工業新竹縣湖口鄉部分土地建物，旺矽指出，主要目的因應營運...

永笙-KY細胞三箭為成長動能 擬4月下旬掛牌上市

深耕臍帶血與細胞治療領域的永笙-KY，預計今年4月下旬掛牌上市，暫定承銷價每股21元。總經理李冬陽表示，今年以傳統臍帶血...

長科3月營收13.27億元 月增逾16%

導線架大廠長科*（6548）今日公告3月合併營收達新台幣13.27億元，改寫單月歷史新高紀錄，較上月成長16.04％，也比去年同期增加20.12％，營運表現亮眼。

上洋營收／第1季10.6億元、年增8.26% 商用空調與精緻洗衣雙動能助攻

上洋（6728）8日公布3月合併營收4.63億元，月增97.12%，年增8.26%，累計第1季合併營收10.62億元，年增率同為8.26%。

揚秦營收／首季8.26億元創單季新高 麥味登第1,000店本周開幕

揚秦（2755）8日公布3月營收2.81億元，年增17.88%，月增12.59%，創同期營收新高。第1季營收8.26億元，較去年同期成長20.95%，創單季營收歷史新高。揚秦旗下主力品牌「麥味登」正式踏入千店里程碑，編號第1000店的台中中山醫門市將於本周五開幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。