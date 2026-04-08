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櫃買攜手全國商總 領航企業CEO躍升資本市場

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
資誠副總經理張珍綺（右二）、櫃買中心主任秘書林婉蓉（右三）、全國商總會務顧問賴茂山（右四）、主任楊琦琳（左四），以及講師元勛國際董事長吳志賢（左二）合影留念。櫃買中心／提供
資誠副總經理張珍綺（右二）、櫃買中心主任秘書林婉蓉（右三）、全國商總會務顧問賴茂山（右四）、主任楊琦琳（左四），以及講師元勛國際董事長吳志賢（左二）合影留念。櫃買中心／提供

為精進國內中小微企業對資本市場工具的運用能力，全國商總「品牌加速暨國際授權CEO輔導計畫」成員8日專程至櫃買中心（Taipei Exchange）參訪取經。本次活動由全國商總主任楊琦琳帶領約50位來自餐飲、綠能、生技、科技及寵物精品等多元產業的企業創辦人與高階主管前往，深入了解櫃買中心多層次市場架構及相關資源，為企業發展注入成長動能。

櫃買中心主任秘書林婉蓉表示，櫃買中心成立31年來，依企業不同發展階段打造多層次的市場架構，旨在成為陪伴企業共同成長的策略夥伴。截至目前，櫃買中心已成功協助超過2,600家公司進入資本市場。其中，專為微型及中小新創企業設計的「創櫃板」成立至今已邁入第12年，累計輔導超過587家企業 。在這些企業中，已有34家成功邁向公開發行與興櫃，更有八家從創櫃板一路成長，最終完成上櫃或上市掛牌。林婉蓉強調，櫃買中心不僅是交易平台，更致力於協助企業循序建立制度、累積市場信任，陪伴企業由微型變大型，經營之路走得更穩更遠。

本次活動除由櫃買中心新創發展部組長何藹然及專員張亞威介紹多層次市場功能，幫助CEO們瞭解資本市場資源外，更特別邀請元勛國際董事長吳志賢進行成功案例分享，吳志賢旗下有三家公司登錄創櫃板，其中元勛國際已經公開發行並正邁入更好的階段，他的實務經驗分享極具參考價值。另外針對企業擴張時期面臨的挑戰，亦安排資誠聯合會計師事務所副總張珍綺進行專題課程，內容涵蓋公司治理、財務架構及公司價值等核心議題，協助CEO們在追求業績成長的同時，亦能具備穩健的財務思維與完善的治理架構。

櫃買中心期許透過此次交流，能讓更多具潛力的中小微企業善用櫃買平台，穩健前行，持續提升公司價值與競爭力，為國家經濟發展貢獻一己之力。

櫃買中心 創櫃板 資本市場

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