永笙-KY細胞三箭為成長動能 擬4月下旬掛牌上市

深耕臍帶血與細胞治療領域的永笙-KY，預計今年4月下旬掛牌上市，暫定承銷價每股21元。總經理李冬陽表示，今年以傳統臍帶血私存業務為主要貢獻，美國為主力市場，未來細胞新藥及細胞供應有望成為營運主力。

永笙今天舉辦媒體交流會，李冬陽表示，細胞三箭包括細胞新藥、細胞供應以及細胞服務，為永笙重要成長動能，且已進入收割期。

他指出，永笙主要營收來源包括提供臍帶血供醫療院所進行移植，以及提供臍帶血私人儲存的服務收入，其主要銷售對象為移植病患及一般消費大眾。永笙營運核心就是擁有大規模的私有公捐臍帶血細胞庫，更是台灣唯一一家取得美國FDA臍帶血新藥藥證（BLA）的細胞治療公司。

永笙前10大股東中，包括鑽石生技投資、合一生技、富邦金控創投、台新新光金控董事長吳東亮等。

他指出，永笙2025年營收貢獻來源有高達9成來自臍帶血私存服務，美國市場占比約75%，台灣占比約25%；以今年來看，主要營收貢獻仍會來自私存服務，同樣以美國市場為主力。

此外，永笙核心產品、臍帶血細胞新藥REGENECYTE已獲美國FDA核准藥證，用於治療多種造血與免疫系統疾病。李冬陽說，憑藉此藥證基礎，永笙正加速橫向擴充適應症；其中，長新冠症候群二期臨床試驗已於2024年底解盲成功，並取得FDA再生醫療先進療法（RMAT）資格認定，今年1月更取得FDA「擴大使用計畫（Expanded Access Program,EAP）」收費核定。

李冬陽表示，長新冠治療藥物目前FDA三期審查中，已洽談合作對象，希望三期臨床進行過程中，就能達到授權或共同開發的目標。

在營收動能方面，永笙開創「公庫保障服務」創新商業模式，透過與新光人壽（原台新人壽）等保險業者合作，將臍帶血公庫配對服務納入醫療保障範圍，目前更積極切入美國及東南亞人口數超過台灣數十倍的利基市場。