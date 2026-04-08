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皇將營收／3月1.45億元 年減30.06%、月增413%

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

製藥包裝自動化設備大廠皇將科技（4744）公布3月合併營收為1.45億元，月增413.2%、年減30%，累計第1季合併營收2.40億元、年減14.7%。皇將北美市場傳捷報，接獲數粒線大單，躍升製藥包裝自動化設備前三大。

皇將3月營收回溫，主要受惠於美國知名連鎖藥廠、大型保健食品廠的整線採購案，在農曆年後針對核心自動化設備「數粒瓶裝包裝線」、「標籤說明書同步粘貼機」及「液體充填包裝線」等需求穩步增加所致。

皇將指出，美國市場向來是全球製藥設備的指標戰場，對於速度、精準度、數據追溯能力等，有著嚴苛要求。皇將憑藉多年在藥錠數粒與瓶裝自動化設備領域的研發實力，以及耕耘與在地售後服務團隊，近期成功斬獲北美大廠訂單。

此次接獲大單，不僅包含多條高速數粒包裝線，更涵蓋後段的貼標與裝盒整合系統，凸顯皇將已從單機供應商轉型為「整廠解決方案（Turnkey Solution）」的領導者，而累計的接單與出貨量來看，也一舉跨入全球前三大製藥包裝自動化設備廠的門檻。

皇將近年積極推動轉型，自併購韓國軟膠囊成型機廠CHANGSUNG後，成功整合「CVC」與「CHANGSUNG」雙品牌資源，完整具備從藥劑成型到包裝完成的完整一條龍整廠解決方案。

相較於同業來說，皇將具備高度精實製造、靈活客製化、高性價比與維修效率的優勢，這也是皇將近年來斬獲世界各大型藥廠、保健食品廠多張訂單的關鍵主因。

展望2026年，皇將維持審慎樂觀看法。隨全球生技製藥產業對自動化與智慧化設備需求持續增溫，憑藉「CVC」與「CHANGSUNG」的雙品牌整合策略，皇將在北美、歐洲及拉丁美洲市場持續擴大接單動能。

以目前在手訂單來看，訂單能見度已達2026年第3季，隨著主要客戶的拉貨力道保持良好進度，將有助皇將今年整體營運更上一層樓。

營收 皇將 美國

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