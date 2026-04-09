揚秦3月營收年增17% 雄獅增10%

璟德（3152）強攻低軌衛星報捷，公司昨（8）日表示，已打入全球前三大低軌衛星營運商供應鏈，無論「天上飛的（太空端衛星元件）」或「地上用的（接收站）」都有供貨，並積極投入高頻與衛星手機直連（D2C）濾波元件的基本材料與設計技術，全面搶食低軌衛星商機。

2026-04-09 00:37