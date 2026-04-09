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璟德低軌衛星傳捷報

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
璟德董事長郭建文。 記者黃晶琳／攝影
璟德董事長郭建文。 記者黃晶琳／攝影

璟德（3152）強攻低軌衛星報捷，公司昨（8）日表示，已打入全球前三大低軌衛星營運商供應鏈，無論「天上飛的（太空端衛星元件）」或「地上用的（接收站）」都有供貨，並積極投入高頻與衛星手機直連（D2C）濾波元件的基本材料與設計技術，全面搶食低軌衛星商機。

璟德是無線通訊整合元件與模組業者，昨天舉行股東常會，由董事長郭建文主持，通過去年財報、配息與現金減資等議案。

璟德去年每股純益9.42元，每股配發4.02元現金股利；現金減資3億元，減資比率為43.4680553%，減資前股本為6.9億元，減資後股本降為3.9億元，每股發還4.34680553元現金，合計股東每股可領8.37元現金。

針對低軌衛星布局，璟德透露，已打入三大衛星營運商，包括Ka頻、Ku頻的RF元件都已經開始出貨，市占率高，應用在天上的衛星及地面接收站。

璟德低軌衛星布局也從元件跨向單價更高的天線陣列模組，打造高頻、濾波元件及天線陣列模組的完整產品組合，璟德指出，投入低軌衛星需要的高階LTCC雙頻雙極化天線陣列模組，目前正在客戶驗證中。

近年璟德從無線網路、手機應用元件，積極跨向車載、國防、衛星、基礎建設、物聯網等寬頻新應用。寬頻新應用產品毛利率高於平均，也帶動璟德2024年、2025年毛利率分別維持在45.3%及43%水準。

璟德看好，今年車載、國防、衛星領域將是成長的三大重點。璟德統計，今年第1季無線網路貢獻營收約34%、手機約12%，寬頻新應用則從去年同期35%提升到54%。法人看好，璟德資產優化加上折舊成本降低，現金減資後提升資金應用效益，加上毛利率高的寬頻新應用占比持續提升，獲利成長幅度將優於營收成長。

低軌衛星

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