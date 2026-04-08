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駿吉-KY 3月營收年增2218% 跨入半導體平台收成期

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
駿吉董事長胡德立。圖／駿吉提供
駿吉董事長胡德立。圖／駿吉提供

駿吉-KY（1591）轉型效益全面顯現，公布3月營收達新台幣5002萬元，年增率高達2218%，已連續四個月呈現明顯成長態勢，第1季財報可望正面解讀，駿吉已從轉型建置期跨入實質收成階段。

駿吉指出，隨半導體設備與材料平台完成量產驗證並進入出貨週期，營運模式已由「研發導向」轉為「營收驅動」。駿吉由原亞洲槍釘製造龍頭，成功升級為半導體關鍵設備與製造平台整合商，結合亞洲與歐美戰略夥伴，打造設備、材料、製造三位一體的營收架構。

目前平台已開始實質貢獻營收，涵蓋三合一晶圓探針測試機、多焦點雷射切割設備及高景深曝光機等，並搭配DDR記憶體關鍵材料，同步帶動記憶體顆粒產品正式出貨，加上設備與材料同步交付並投入量產，顯示整體製造體系已具備穩定複製能力。

展望本季，公司表示將啟動「複製擴張模式」，將既有成功產線快速複製至多個合作據點，從單一設備供應商進一步升級為平台輸出。董事長胡德立直言，DDR出貨只是起點，代表模式被成功驗證，接下來是全面放量，並強化全球半導體供應鏈中的戰略地位。

半導體 財報 營收

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