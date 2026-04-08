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上洋營收／第1季10.6億元、年增8.26% 商用空調與精緻洗衣雙動能助攻

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
上洋2026年啟動集團化升級，擴大市場及品牌版圖。圖為上洋產業執行長吳國華與新代理品牌可菱水Cleansui與法國百年玻璃餐具品牌Duralex。公司／提供
上洋2026年啟動集團化升級，擴大市場及品牌版圖。圖為上洋產業執行長吳國華與新代理品牌可菱水Cleansui與法國百年玻璃餐具品牌Duralex。公司／提供

上洋（6728）8日公布3月合併營收4.63億元，月增97.12%，年增8.26%，累計第1季合併營收10.62億元，年增率同為8.26%。

上洋表示，3月營收成長主因商用空調專案穩健出貨，受惠企業節能趨勢與政府「商業服務業節能設備汰換補助」政策帶動，汰舊換新需求升溫，進而推升訂單量。

在商用洗衣事業部分，上洋指出，直營與自助洗衣業務表現持穩。其中，高端精緻乾水洗品牌《RIV》因展店策略見效，門市數量達規模經濟，營收較去年同期呈雙位數成長。隨消費者對衣物保養品質與便利性重視度提升，精緻洗衣服務需求持續升溫，成為帶動商用洗衣事業穩定發展的關鍵動能。

展望後市，上洋對家用市場持審慎觀察態度。公司指出，受中東戰爭引發輸入性通膨及台灣房市交易降溫影響，消費者信心趨於保守，家用空調銷售動能略為放緩。

不過，在企業節能減碳需求與政策支持下，商用空調及冰水機需求可望維持穩定。上洋表示，未來將持續強化空調整合服務，並拓展商用洗衣海外市場，同時布局燃氣發電機等能源應用領域，以完善整體解決方案體系，維持成長動能。

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