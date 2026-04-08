富強鑫營收／3月4.09億元年增0.95% 第1季10.5億元、年增2.83％

塑膠射出機龍頭富強鑫（6603）8日公布3月合併營收為4.09億元、年增0.95%，累計2026年第1季營收10.5億元、年增2.83%。該公司指出，包括高階多色成型設備、外曲肘伺服節能、超臨界物理發泡等產品線布局進入收割期，可推升營運表現。

富強鑫表示，3月合併營收4.09億元，較上月營收2.69億元成長52.07%，較去年同期營收4.05億元成長0.95%，主要受惠於工作天數回升，帶動單月營收較2月回溫。

從第1季營收表現來看，汽配業、半導體/ICT、運動與民用基建、其他類的比重分別為50%、23%、25%、1%；其中，半導體/ICT、運動與民用基建的絕對金額業績年增率分別為5%、6%，是堆疊公司第1季營收交出年增率2.83%的關鍵因素。

而從近期富強鑫在手訂單與市場趨勢觀察到，隨著國際地緣衝突趨緩後的基礎建設需求逐步釋出，加上全球AI基礎建設轉型帶動的周邊零組件擴大資本支出投入的需求，亦明顯推升半導體、ICT、AI等高科技產業客戶對於自動化及塑膠射出成型解決方案的訂單合作與詢問度，助力公司的接單結構持續往高值化轉型。

富強鑫強調，包括高階多色成型設備、外曲肘伺服節能、超臨界物理發泡及智慧製造整線方案等產品線的布局已進入收割期，詢單與接洽動能皆呈現增溫態勢，且公司透過AI智慧化成型系統，能自動調校生產參數、優化良率，正契合目前各大產業鏈對於「高良率、低能耗」設備解決方案的剛性需求。

另除了AI基建與轉單效應外，富強鑫在汽配、運動產業及IT 、半導體等高科技應用領域的設備需求持續穩健，將持續助力公司維持良好訂單能見度。