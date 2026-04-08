快訊

不斷更新／軟銀1:2輸西武 徐若熙7局只失1分吞首敗、林安可連9場安

市場振奮！美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎

「藍白合」新模式！黃國昌推薦基隆4議員提名人 2人藍轉白

聽新聞
0:00 / 0:00

富強鑫營收／3月4.09億元年增0.95% 第1季10.5億元、年增2.83％

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

塑膠射出機龍頭富強鑫（6603）8日公布3月合併營收為4.09億元、年增0.95%，累計2026年第1季營收10.5億元、年增2.83%。該公司指出，包括高階多色成型設備、外曲肘伺服節能、超臨界物理發泡等產品線布局進入收割期，可推升營運表現。

富強鑫表示，3月合併營收4.09億元，較上月營收2.69億元成長52.07%，較去年同期營收4.05億元成長0.95%，主要受惠於工作天數回升，帶動單月營收較2月回溫。

從第1季營收表現來看，汽配業、半導體/ICT、運動與民用基建、其他類的比重分別為50%、23%、25%、1%；其中，半導體/ICT、運動與民用基建的絕對金額業績年增率分別為5%、6%，是堆疊公司第1季營收交出年增率2.83%的關鍵因素。

而從近期富強鑫在手訂單與市場趨勢觀察到，隨著國際地緣衝突趨緩後的基礎建設需求逐步釋出，加上全球AI基礎建設轉型帶動的周邊零組件擴大資本支出投入的需求，亦明顯推升半導體、ICT、AI等高科技產業客戶對於自動化及塑膠射出成型解決方案的訂單合作與詢問度，助力公司的接單結構持續往高值化轉型。

富強鑫強調，包括高階多色成型設備、外曲肘伺服節能、超臨界物理發泡及智慧製造整線方案等產品線的布局已進入收割期，詢單與接洽動能皆呈現增溫態勢，且公司透過AI智慧化成型系統，能自動調校生產參數、優化良率，正契合目前各大產業鏈對於「高良率、低能耗」設備解決方案的剛性需求。

另除了AI基建與轉單效應外，富強鑫在汽配、運動產業及IT 、半導體等高科技應用領域的設備需求持續穩健，將持續助力公司維持良好訂單能見度。

半導體 營收

延伸閱讀

鴻勁營收／3月42.9億元、第1季107億元 同創新高

勤誠營收／首季71億元 季增5.4%、年增71.1%

志聖營收／3月8.93億元創同期新高、年增77.59% 首季22.61億元創新高

凌華營收／3月14.3億元、第1季34.44億元 雙創新高紀錄

相關新聞

上洋營收／第1季10.6億元、年增8.26% 商用空調與精緻洗衣雙動能助攻

上洋（6728）8日公布3月合併營收4.63億元，月增97.12%，年增8.26%，累計第1季合併營收10.62億元，年增率同為8.26%。

揚秦營收／首季8.26億元創單季新高 麥味登第1,000店本周開幕

揚秦（2755）8日公布3月營收2.81億元，年增17.88%，月增12.59%，創同期營收新高。第1季營收8.26億元，較去年同期成長20.95%，創單季營收歷史新高。揚秦旗下主力品牌「麥味登」正式踏入千店里程碑，編號第1000店的台中中山醫門市將於本周五開幕。

寵物殯葬第一股 澤聖擺渡4月10日登錄創櫃板

櫃買中心創櫃板再添生力軍，澤聖擺渡國際事業股份有限公司（以下簡稱澤聖擺渡公司；股票代號：7411；產業類別：其他）將於4月10日登錄創櫃板。澤聖擺渡公司主要業務為經營寵物生命紀念園區，該公司係採用符合環保法規之火化設備及生物處理技術，並擁有自主研發之寵物遺體冷凍保存和防腐技術，提升寵物遺體處理之專業性。

泰宗今102元上市！早盤一度大漲至150元 未來強攻全球百億美元商機

泰宗（4169）8日以每股承銷價102元由興櫃市場正式轉至證交所掛牌上市，開盤一度大漲至150元後，早盤維持146元，成交逾千張。泰宗身為全國第二家獲得經濟部審查核定之「生技新藥公司」，憑藉著國內少見的「藥物研發、臨床試驗、製造到通路行銷」完全垂直整合實力，締造以「通路銷售盈餘支持新藥研發」的獨特雙軌商業模式。

頌勝5月掛牌 承銷價130元

半導體晶圓研磨墊廠商頌勝（7768）今（8）日舉辦上市前業績發表會，暫定每股承銷價130元，預計5月上旬掛牌。法人估計，頌勝今年半導體業績成長上看三成，全年營收看增雙位數成長。頌勝董事長朱明癸對於今、明年營運展望樂觀看待。

中裕愛滋新藥 邁大步

中裕新藥（4147）昨（7）日宣布，旗下長效抗愛滋病新藥TMB-365/380的臨床2b試驗進展超前、收案逾八成，該公司規劃，將朝第一線用藥發展，正衝刺國際授權，目標市場滲透率拚達五成，力求翻轉當前愛滋病治療市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。