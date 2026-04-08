揚秦營收／首季8.26億元創單季新高 麥味登第1,000店本周開幕

揚秦（2755）8日公布3月營收2.81億元，年增17.88%，月增12.59%，創同期營收新高。第1季營收8.26億元，較去年同期成長20.95%，創單季營收歷史新高。揚秦旗下主力品牌「麥味登」正式踏入千店里程碑，編號第1000店的台中中山醫門市將於本周五開幕。

揚秦總經理林麗玲表示，第1季雖為產業淡季，但受惠於各品牌營運規模擴大，商品銷售暢旺，加上數位轉型提高營運效能，造就淡季不淡的佳績。其中主力品牌「麥味登」今年第1季展店數達55家，助攻營收再創巔峰。

展望後市，林麗玲表示，順應健康餐飲潮流，麥味登直營門市率先推出全新「元氣蛋白」系列，以蛋白塊取代傳統麵包，口感軟嫩交織又帶有韌性，大幅減少了精緻澱粉的攝取，鎖定注重健康與關注蛋白質攝取量的族群。其中「原塊嫩雞起司蛋白堡」的蛋白質含量為系列之冠，打破傳統早餐高澱粉的印象，為消費者提供更純粹的蛋白質補給。

林麗玲強調，麥味登近年的餐點設計都以「健康取向」為發展主軸，並持續與專業營養師合作。不論是原塊嫩雞、豆皮蛋餅或最新的元氣蛋白系列，已經讓蛋白質攝取從運動補給走向日常餐食，也為早午餐市場開啟了全新賽道。新品推出後已成為社群話題及飲食控制愛好者的新選擇。「元氣蛋白」系列餐點預計4月中旬北區門市上架販售，中南區陸續開賣。

截至目前，「麥味登」全台總店數1,009家，「炸雞大獅」海內外店數126家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數8家，「檳城煎蕊」店數1家。