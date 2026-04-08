群聯營收／3月183億元創高 AI 儲存需求升溫、看好高階客製化市場續強

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案廠群聯（8299）8日公布3月合併營收達183.17億元，月增50%、年增221%，寫下歷史單月新高；累計今年第1季營收409.67億元，季增79.7%、年增196%，同樣改寫歷年同期新高。公司指出，近期營運動能持續受惠AI應用快速擴展，帶動高效能與高容量儲存需求明顯升溫。

群聯表示，隨AI部署與AI推論應用加速落地，帶動PCIe SSD控制晶片總出貨量年增25%，NAND位元出貨量也較前月成長18%，反映市場對NAND儲存需求持續增強。另一方面，NAND原廠對擴產態度仍審慎保守，整體供給維持偏緊，也使NAND價格維持上行趨勢，短期尚未見明顯緩解。

執行長潘健成表示，近期市場雖出現部分記憶體價格鬆動雜音，但主要集中在零售市場的短期供需波動；相較之下，群聯長期深耕的CSP、伺服器、AI應用與工控等高階客製化市場，多採系統設計導入（System Design-in）合作模式，相關業務占營收比重已超過7成，不僅需求相對穩定，也有助於持續優化整體毛利率與獲利結構。

在新產品布局方面，群聯指出，隨著AI代理人應用需求快速成長，公司已推出全球首款aiDAPTIV Hybrid Claw及aiDAPTIV Hybrid AI SSD方案，主打兼顧資料安全與成本效益，其中可望協助使用者大幅降低超過70%的Token費用。群聯表示，相關產品推出後已獲市場高度關注，並帶動客戶持續追加訂單，預期將為aiDAPTIV產品線帶來正面營收貢獻。

展望後市，群聯認為，2026年AI發展主軸已由模型訓練逐步轉向大規模推論應用，隨資料量快速攀升，NAND儲存需求仍具成長空間。公司將持續憑藉在伺服器、資料中心與AI落地應用的布局，擴大高附加價值產品比重，進一步推升營收與獲利表現。