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駿吉營收／3月5,002萬元、年大增2,218% 轉型效益顯現

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

駿吉-KY（1591）公告2026年3月合併營收達新台幣5,002.7萬元，年增率高達2,218%，創今年新高，並已連續4個月呈現高速成長態勢，第1季營運可望正式由虧轉盈。市場解讀，駿吉已從轉型建置期跨入實質收成階段。

公司指出，隨半導體設備與材料平台完成量產驗證並進入出貨周期，營運模式已由「研發導向」轉為「營收驅動」。駿吉由原亞洲槍釘製造龍頭，成功升級為半導體關鍵設備與製造平台整合商，並建立「設備 × 材料 × 製造平台」三位一體營收架構，結合亞洲與歐美戰略夥伴，打造具垂直整合優勢的小資本半導體製造平台。

目前平台已開始實質貢獻營收，涵蓋三合一晶圓探針測試機、多焦點雷射切割設備及高景深曝光機等核心設備，並搭配DDR記憶體關鍵材料，同步帶動記憶體顆粒產品正式進入出貨周期。設備與材料同步交付並投入量產，顯示整體製造體系已具備穩定複製能力。

進入第2季，駿吉將啟動「複製擴張模式」，將既有成功產線快速複製至多個合作據點，推動產能倍增，並從單一設備供應商進一步升級為平台輸出型企業，大幅放大營運槓桿。董事長胡德立表示，DDR不是終點，這代表我們的模式已經被驗證，接下來是全面放大。

此外，公司將進一步開放平台，整合台灣設備與材料業者進入實際量產體系，打造具規模優勢的「團體戰」供應鏈。市場認為，此舉有助於突破高驗證門檻，提升台灣半導體設備自主化能力。

駿吉強調，當前營運已正式進入商業化階段，未來將以出貨規模與營收成長作為核心指標。隨平台持續擴張與應用延伸，整體營運動能可望加速放大，並強化其於全球半導體供應鏈中的戰略地位。

半導體 營收

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