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優群營收／3月3.53億元 月增34.54%、年增4.91%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

優群（3217）8日公布3月營收3.53億元，月增34.54%，年增4.91%；第1季營收9.48億元，季減8.87%，年增2.64%。

優群之前表示，今年業績將兩位數成長，續創新高，推動成長的主力是DDR5 DIMM出貨量將成長100%，以及沖壓件（Metal Bar）將成長30%，而雲端服務供應商（CSP）客戶方面，過去是Meta，去年加入Google可望在今年放量，將使得R-DIMM今年出貨量倍增。同時，正在與輝達（NVIDIA）及ASIC廠商開發下一代CAMM等新產品。

優群2025年營收比重，分別為SO-DIMM占36%、M.2占27%、Long-DIMM占11%、Type-C占10%、沖壓件8%、其他8%。

Meta 輝達 Google

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