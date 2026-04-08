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漢測營收／3月4.68億元 年增209%
半導體晶圓測試解決方案業者漢民測試（7856）8日公布今年3月營收為新台幣4.68億元，年增209.2%；第1季營收9.85億元，年增122.58%，創歷史新高紀錄。漢測表示，營收成長主要受惠於AI加速器與高效能運算（HPC）晶片測試需求持續擴大，帶動熱管理模組及相關客製化產品出貨明顯成長。
隨著AI晶片功耗持續攀升，測試階段對於穩定性與測試條件的要求也相應提高。漢測總經理王子建指出，公司持續優化整體測試解決方案，涵蓋熱管理等關鍵環節，協助客戶提升測試效率與良率表現。
此外，為支援在地客戶，漢測已著手布局美國營運據點，提供即時且完整的技術支援服務，並進一步強化與當地客戶的合作關係，未來亦將逐步擴大工程服務能量。
展望未來，漢測將持續深化技術研發與產品布局，並結合全球據點優勢，推動整體營運穩健成長。
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