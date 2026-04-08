漢測營收／3月4.68億元 年增209%

泰宗（4169）8日以每股承銷價102元由興櫃市場正式轉至證交所掛牌上市，開盤一度大漲至150元後，早盤維持146元，成交逾千張。泰宗身為全國第二家獲得經濟部審查核定之「生技新藥公司」，憑藉著國內少見的「藥物研發、臨床試驗、製造到通路行銷」完全垂直整合實力，締造以「通路銷售盈餘支持新藥研發」的獨特雙軌商業模式。

2026-04-08 09:52