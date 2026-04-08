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璟德股東會通過減資盈餘分配 小股東坐收每股近8.37元現金紅包

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

無線通訊整合元件與模組業者璟德電子（3152）8日股東會通過現金減資及盈餘分配案，總計股東每股將收到近8.37元現金紅包。市場關注低軌衛星布局，璟德指出，衛星及地面站用元件出貨多年，並切入手機直連衛星（D2C）及高階LTCC天線陣列模組，未來可望陸續出貨。

璟德股東會由董事長郭建文主持，2025年每股純益9.42元，股東會通過將每股配發4.02元現金股利；現金減資3億元，減資比為43.4680553%，減資前股本為6.9億元，減資後股本為3.9億元，每股發還4.34680553元現金。璟德8日上漲4.5元，收163.5元，現金殖利率2.5%。

近年璟德從無線網路、手機應用元件，積極跨向車載、國防、衛星、基礎建設、物聯網等寬頻新應用。寬頻新應用產品毛利率高於平均，也帶動璟德2024年、2025年毛利率分別維持在45.3%及43%水準。

璟德看好，今年車載、國防、衛星領域將是成長的三大重點，關稅及原料漲價則是營運挑戰。

2026年第1季璟德來自無線網路貢獻的營收約34%，手機約12%，寬頻新應用則從去年同期35%提升到54%。法人看好，璟德資產優化加上折舊成本降低，現金減資後提升資金應用效益，加上毛利率高的寬頻新應用占比持續提升，獲利成長幅度將優於營收成長。

低軌衛星部分已經打入三大衛星營運商，璟德指出， Ka-Band、Ku-Band的RF元件都已經開始出貨，市占率高，應用在天上的衛星及地面接收站；同時也投入高頻與衛星手機直連（D2C）濾波元件的基本材料與設計技術，年底前有機會出貨。

此外，璟德低軌衛星布局也從元件跨向單價更高的天線陣列模組，打造高頻、濾波元件及天線陣列模組的完整產品組合，璟德指出，投入低軌衛星需要的高階LTCC雙頻雙極化天線陣列模組，目前正在客戶驗證中。

因應全球手機的持續升級，璟德提供智慧型手機中整合不同通訊模式的整合型解決方案，並切入高功率基站與新世代小型基站元件的開發。璟德認為，5G熱度持續升高，6G將於2030年全面商用，無線網路部分Wi-Fi 7陸續普及，Wi-Fi 8標準將在2028年完成，Wi-Fi 9將毫米波納入，璟德也投入下世代通訊技術，打造完整產品組合並提高產品技術層次及整體競爭力。

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