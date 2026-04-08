快訊

教授健康／4年升正教授卻罹癌 他醒悟：不該那麼負責

停火兩周附帶條件曝光：伊朗、阿曼獲准收取荷莫茲海峽通行費

搭飛機新制上路！民航局：今起限帶2行動電源 違者最重罰10萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

泰宗今102元上市！早盤一度大漲至150元 未來強攻全球百億美元商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

泰宗（4169）8日以每股承銷價102元由興櫃市場正式轉至證交所掛牌上市，開盤一度大漲至150元後，早盤維持146元，成交逾千張。泰宗身為全國第二家獲得經濟部審查核定之「生技新藥公司」，憑藉著國內少見的「藥物研發、臨床試驗、製造到通路行銷」完全垂直整合實力，締造以「通路銷售盈餘支持新藥研發」的獨特雙軌商業模式。

在充沛的營運現金流支撐下，泰宗打破了新藥研發公司長期虧損的刻板印象，旗下兩大明星級產品-預防反覆性泌尿道感染新藥「U101」及肝癌術後檢測平台「CatCHimera」，更已邁入開花結果的黃金收成期。

泰宗深耕台灣醫療通路逾20年，目前銷售團隊已100%覆蓋全台的醫學中心，在區域與地區醫院的覆蓋率亦高達90%，產品線精準切入退化性關節炎注射劑、防沾黏系列產品、機能性食品與醫療儀器等領域。此直接掌握終端市場的佈局，不僅為公司帶來持續且穩定的現金流，更讓泰宗自2015年起，即使每年投入龐大的新藥研發費用，依然能維持年年獲利的亮眼成績。

泰宗最受國際市場矚目的核心引擎-預防反覆性泌尿道感染（rUTI）新適應症新藥 U101，正瞄準全球每年近 1 億名患者、高達百億美元以上的龐大未滿足醫療需求。

考量到 U101 的原料藥為高分子藥品、製造困難且全球產量稀少，為了在全球市場建立難以超越的競爭門檻，泰宗已成功完成原料藥（API）的自主開發。此舉不僅徹底消除了未來供應鏈中斷的風險、大幅降低成本以提升利潤，泰宗更積極申請原料藥製程專利，掌握全球供給的命脈。

在臨床進度上，U101 台灣三期臨床試驗已在全台 18 家醫院順利展開，目前收案進度已突破六成，預計將於 2026 年第三季迎來期中分析結果。而在兵家必爭的美國市場，泰宗已在 Pre-IND 會議中取得美國 FDA 的正面回覆，確認 U101 可循 505(b)(2) 新藥途徑，且「台灣的三期臨床結果可評估作為美國的樞紐性臨床試驗」。這項重大的法規突破，將大幅縮短 U101 進軍美國市場的時程與臨床成本。

除了新藥，泰宗在精準醫療領域的佈局亦帶來實質營收。台灣與大中華區為肝癌高盛行區，早期肝癌在接受手術切除或消融治療後，仍有高達 60% 到 70% 的復發率。泰宗自主研發的 CatCHimera（凱玫樂）肝癌術後檢測平台，運用液態切片與高精準度的 Droplet Digital PCR 技術，偵測血液中腫瘤釋出的 B 肝病毒嵌合 DNA，能比傳統電腦斷層（CT）提早 1 到 9 個月發現殘存腫瘤細胞。

臨床數據顯示，術後若測得該病毒嵌合 DNA，復發率將增加 15 倍。提早揪出殘存腫瘤，能幫助高風險患者及早接受標靶或免疫治療，大幅提升存活率。CatCHimera 平台已通過衛福部實驗室自行研發檢驗技術（LDTs）認證，目前已開始在台灣大型醫院提供自費檢測服務。同時，泰宗正積極與中國大陸頂尖醫院接洽，準備搶攻大中華區每年 45 萬名新增肝癌病患的龐大追蹤市場。

證交所 經濟部 美國

延伸閱讀

中裕愛滋新藥 邁大步

強生發三重訊 加碼健亞股票、股票一拆二、終止興建宜蘭廠房

泰宗8日開始上市買賣 首五個交易日無漲跌幅限制

頌勝打破壟斷在CMP研磨墊躋身群山一員 擬下月以130元掛牌上市

相關新聞

寵物殯葬第一股 澤聖擺渡4月10日登錄創櫃板

櫃買中心創櫃板再添生力軍，澤聖擺渡國際事業股份有限公司（以下簡稱澤聖擺渡公司；股票代號：7411；產業類別：其他）將於4月10日登錄創櫃板。澤聖擺渡公司主要業務為經營寵物生命紀念園區，該公司係採用符合環保法規之火化設備及生物處理技術，並擁有自主研發之寵物遺體冷凍保存和防腐技術，提升寵物遺體處理之專業性。

泰宗今102元上市！早盤一度大漲至150元 未來強攻全球百億美元商機

泰宗（4169）8日以每股承銷價102元由興櫃市場正式轉至證交所掛牌上市，開盤一度大漲至150元後，早盤維持146元，成交逾千張。泰宗身為全國第二家獲得經濟部審查核定之「生技新藥公司」，憑藉著國內少見的「藥物研發、臨床試驗、製造到通路行銷」完全垂直整合實力，締造以「通路銷售盈餘支持新藥研發」的獨特雙軌商業模式。

頌勝5月掛牌 承銷價130元

半導體晶圓研磨墊廠商頌勝（7768）今（8）日舉辦上市前業績發表會，暫定每股承銷價130元，預計5月上旬掛牌。法人估計，頌勝今年半導體業績成長上看三成，全年營收看增雙位數成長。頌勝董事長朱明癸對於今、明年營運展望樂觀看待。

中裕愛滋新藥 邁大步

中裕新藥（4147）昨（7）日宣布，旗下長效抗愛滋病新藥TMB-365/380的臨床2b試驗進展超前、收案逾八成，該公司規劃，將朝第一線用藥發展，正衝刺國際授權，目標市場滲透率拚達五成，力求翻轉當前愛滋病治療市場。

櫃買助攻數位雲端企業

近期AI產業發展快速，當AI運算能力逐漸普及後，未來市場焦點將轉向AI落地應用，櫃買中心日前參與資誠聯合會計師事務所（PwCTaiwan）舉辦「邁向資本市場─數位雲端浪潮趨勢洞察交流會」，吸引眾多新創公司代表與會。

普惠金融 推出「航向櫃寶鎮」

櫃買中心為響應金管會推動普惠金融政策，並深化永續發展教育，推出全新「金融理財與永續教育分齡教案」，以故事主題式學習，引導國小中高年級學童在趣味中培養金融與永續素養；首波推出主軸故事「航向櫃寶鎮」，讓學生化身小小探險家，在情境中逐步建立正確金錢觀與永續發展意識。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。