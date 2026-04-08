泰宗今102元上市！早盤一度大漲至150元 未來強攻全球百億美元商機

泰宗（4169）8日以每股承銷價102元由興櫃市場正式轉至證交所掛牌上市，開盤一度大漲至150元後，早盤維持146元，成交逾千張。泰宗身為全國第二家獲得經濟部審查核定之「生技新藥公司」，憑藉著國內少見的「藥物研發、臨床試驗、製造到通路行銷」完全垂直整合實力，締造以「通路銷售盈餘支持新藥研發」的獨特雙軌商業模式。

在充沛的營運現金流支撐下，泰宗打破了新藥研發公司長期虧損的刻板印象，旗下兩大明星級產品-預防反覆性泌尿道感染新藥「U101」及肝癌術後檢測平台「CatCHimera」，更已邁入開花結果的黃金收成期。

泰宗深耕台灣醫療通路逾20年，目前銷售團隊已100%覆蓋全台的醫學中心，在區域與地區醫院的覆蓋率亦高達90%，產品線精準切入退化性關節炎注射劑、防沾黏系列產品、機能性食品與醫療儀器等領域。此直接掌握終端市場的佈局，不僅為公司帶來持續且穩定的現金流，更讓泰宗自2015年起，即使每年投入龐大的新藥研發費用，依然能維持年年獲利的亮眼成績。

泰宗最受國際市場矚目的核心引擎-預防反覆性泌尿道感染（rUTI）新適應症新藥 U101，正瞄準全球每年近 1 億名患者、高達百億美元以上的龐大未滿足醫療需求。

考量到 U101 的原料藥為高分子藥品、製造困難且全球產量稀少，為了在全球市場建立難以超越的競爭門檻，泰宗已成功完成原料藥（API）的自主開發。此舉不僅徹底消除了未來供應鏈中斷的風險、大幅降低成本以提升利潤，泰宗更積極申請原料藥製程專利，掌握全球供給的命脈。

在臨床進度上，U101 台灣三期臨床試驗已在全台 18 家醫院順利展開，目前收案進度已突破六成，預計將於 2026 年第三季迎來期中分析結果。而在兵家必爭的美國市場，泰宗已在 Pre-IND 會議中取得美國 FDA 的正面回覆，確認 U101 可循 505(b)(2) 新藥途徑，且「台灣的三期臨床結果可評估作為美國的樞紐性臨床試驗」。這項重大的法規突破，將大幅縮短 U101 進軍美國市場的時程與臨床成本。

除了新藥，泰宗在精準醫療領域的佈局亦帶來實質營收。台灣與大中華區為肝癌高盛行區，早期肝癌在接受手術切除或消融治療後，仍有高達 60% 到 70% 的復發率。泰宗自主研發的 CatCHimera（凱玫樂）肝癌術後檢測平台，運用液態切片與高精準度的 Droplet Digital PCR 技術，偵測血液中腫瘤釋出的 B 肝病毒嵌合 DNA，能比傳統電腦斷層（CT）提早 1 到 9 個月發現殘存腫瘤細胞。

臨床數據顯示，術後若測得該病毒嵌合 DNA，復發率將增加 15 倍。提早揪出殘存腫瘤，能幫助高風險患者及早接受標靶或免疫治療，大幅提升存活率。CatCHimera 平台已通過衛福部實驗室自行研發檢驗技術（LDTs）認證，目前已開始在台灣大型醫院提供自費檢測服務。同時，泰宗正積極與中國大陸頂尖醫院接洽，準備搶攻大中華區每年 45 萬名新增肝癌病患的龐大追蹤市場。