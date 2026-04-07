快訊

私募信貸基金爆雷！金管會清查十銀行曝險現形 黑石率先踩雷

賞櫻變調！日本8旬翁「動口咬人」遭逮 坐上警車竟臉色慘白亡

川普最後通牒倒數計時 台指期夜盤上沖下洗

聽新聞
0:00 / 0:00

強生發三重訊 加碼健亞股票、股票一拆二、終止興建宜蘭廠房

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

強生製藥（4747）7日董事會決議通過，將加碼投資健亞（4130），預計投入資金為新台幣3.5億元以內，並於櫃檯買賣中心市場分次買進健亞股票。此外，強生亦將申報預定取得董事席次，並依《企業併購法》第27條第14項規定，以併購目的進行申報。截至目前，強生已累計持有健亞股份共計31,629,839股（持股比例為22.94％）。

強生表示，本次增加持股除了針對健亞公告與易威（1799）之換股合併案，持續以最大法人股東之姿，捍衛公司投資權益外，亦基於「研發專利」、「終端通路」、「技術平台」等的互補性，以「資源共享」為考量，包括強生在國內醫院、診所及連鎖藥局擁有極高的直營滲透率，是典型的「通路王者」；而健亞則在利基型新藥研發、緩釋劑型開發以及高品質PIC/S GMP針劑生產具備核心競爭力，作為對台灣生技產業生態鏈的長遠布局。

強生指出，將以多年來穩健的經營績效為後盾、強化健亞公司治理，將健亞納入未來營運長期成長的拼圖，透過雙方強強聯手，實現1+1>2的營運穩定性目標，打造具備國際競爭力的醫藥集團，為強生與健亞之全體員工、客戶、股東創造最大化利益的三贏局面。

此外，強生也經董事會決議通過，在不影響股東權益下，配合公司實務需求及未來籌資計畫，進而修改公司章程，擬進行一拆二的股權分割計畫，將股票面額原為每股新台幣10元調整為5元，隨著面額變更減少二分之一，原股東的持有股數將同步增加2倍，確保現有股東的持股市值維持不變，擬待股東會通過後執行。

強生也公告，受國內營建成本大幅攀升且專業施工人力短缺之影響，導致宜蘭建廠計畫之投資成本與工期風險顯著提高，已不具經濟合理性。此外，因糖尿病新藥健保藥價大幅調降之政策衝擊，原計劃建置之HME產線預期效益亦大幅降低。強生為優化資產配置並因應市場環境變動，本公司擬調整發展策略，故變更資金運用計畫。

強生指出，原規劃10億元擴充廠房設備，擬減少至1.16億元，新增7.64億元用於償還銀行借款。

股票 強生

延伸閱讀

外資今年來狂賣近8,500億元 台積電成冤大頭、這2檔電子權值股也中槍

泓德能源擬配發現金股利2.5元 8日起開始實施庫藏股

凱基金配息 不低於0.95元 法說強調不配股票股利

野村ETF 00999A控波動追收益 主動選股靈活布局

相關新聞

強生發三重訊 加碼健亞股票、股票一拆二、終止興建宜蘭廠房

強生製藥（4747）7日董事會決議通過，將加碼投資健亞（4130），預計投入資金為新台幣3.5億元以內，並於櫃檯買賣中心市場分次買進健亞股票。此外，強生亦將申報預定取得董事席次，並依《企業併購法》第27條第14項規定，以併購目的進行申報。

寬魚國際營收／孫燕姿演場會挹注！3月5.13億元飆新高 年增558%

寬魚（6101）7日公告，3月營收5.13億元，年增558.77%，第1季營收6.04億元，年增549.02%，單月、單季營收均創歷史新高。

威剛營收／3月首度突破百億元 陳立白：記憶體漲勢可望延續至2027年

記憶體模組大廠威剛（3260）3月營收首度站上百億元大關。董事長陳立白表示，隨著Agentic AI今年起加速落地，記憶體需求將持續放大，原廠合約價漲勢看好至少延續至2027年，威剛已提前備妥庫存與供貨能力，迎接新一波成長循環。

外資調升聯亞目標價 股價開高走高挑戰漲停板

聯亞（3081）7日股價開高走高，挑戰漲停板價，美系券商調升其目標價。

聯寶3月營收4,411萬 月增57.19% 部署 AI 與矽光子、低軌衛星供應鏈

聯寶（6821）公布3月合併營收4,411萬元，月增57.19%，年減17.59%；累計第1季合併營收1.22億元，年減11.63%，造成首季營收減少，主因針對旗下無線充電業務進行策略性優化調整，加上受DRAM市場供需失衡間接影響網通相關客戶短期拉貨動能影響。

大同奪沙國重電大單 法人看好有助優化營收結構

大同（2371）中東重電布局傳捷報，受惠深耕中東市場成效顯現，除先前與以色列經銷商合作，成功取得海水淡化廠電力設備及汙水處理幫浦系統新訂單，市場傳出，大同電力事業奪下沙烏地阿拉伯主權AI資料中心總規模1.2GW（10億瓦）變壓器大單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。