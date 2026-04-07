強生發三重訊 加碼健亞股票、股票一拆二、終止興建宜蘭廠房

強生製藥（4747）7日董事會決議通過，將加碼投資健亞（4130），預計投入資金為新台幣3.5億元以內，並於櫃檯買賣中心市場分次買進健亞股票。此外，強生亦將申報預定取得董事席次，並依《企業併購法》第27條第14項規定，以併購目的進行申報。截至目前，強生已累計持有健亞股份共計31,629,839股（持股比例為22.94％）。

強生表示，本次增加持股除了針對健亞公告與易威（1799）之換股合併案，持續以最大法人股東之姿，捍衛公司投資權益外，亦基於「研發專利」、「終端通路」、「技術平台」等的互補性，以「資源共享」為考量，包括強生在國內醫院、診所及連鎖藥局擁有極高的直營滲透率，是典型的「通路王者」；而健亞則在利基型新藥研發、緩釋劑型開發以及高品質PIC/S GMP針劑生產具備核心競爭力，作為對台灣生技產業生態鏈的長遠布局。

強生指出，將以多年來穩健的經營績效為後盾、強化健亞公司治理，將健亞納入未來營運長期成長的拼圖，透過雙方強強聯手，實現1+1>2的營運穩定性目標，打造具備國際競爭力的醫藥集團，為強生與健亞之全體員工、客戶、股東創造最大化利益的三贏局面。

此外，強生也經董事會決議通過，在不影響股東權益下，配合公司實務需求及未來籌資計畫，進而修改公司章程，擬進行一拆二的股權分割計畫，將股票面額原為每股新台幣10元調整為5元，隨著面額變更減少二分之一，原股東的持有股數將同步增加2倍，確保現有股東的持股市值維持不變，擬待股東會通過後執行。

強生也公告，受國內營建成本大幅攀升且專業施工人力短缺之影響，導致宜蘭建廠計畫之投資成本與工期風險顯著提高，已不具經濟合理性。此外，因糖尿病新藥健保藥價大幅調降之政策衝擊，原計劃建置之HME產線預期效益亦大幅降低。強生為優化資產配置並因應市場環境變動，本公司擬調整發展策略，故變更資金運用計畫。

強生指出，原規劃10億元擴充廠房設備，擬減少至1.16億元，新增7.64億元用於償還銀行借款。