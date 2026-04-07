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耕興營收／3月4.1億元、首季11.91億元 皆優於同期且年增逾6%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
耕興日前受邀法說會公司談到AI終端應用檢測成長趨勢。圖為耕興董事長特助代理發言人周煒哲。記者尹慧中／攝影
耕興日前受邀法說會公司談到AI終端應用檢測成長趨勢。圖為耕興董事長特助代理發言人周煒哲。記者尹慧中／攝影

耕興（6146）7日公告2026年3月合併營收為新台幣4.1億元，年增6.47％；累計2026年1至3月合併營收為新台幣11.91億元，年增6.33％。此外耕興已卡位低軌衛星商機。

耕興先前表示，受惠於5G NTN（非地面網路）技術納入3GPP標準，行動裝置正邁向衛星與地面網路整合的「陸空雙聯網」時代。公司鎖定3GPP Release 18/19演進商機，針對低軌衛星直連手機（D2D）與高速物聯網檢測（5G NR-NTN & NB IoT-NTN）已做好充足準備。隨著技術持續推進至6G階段，各類終端裝置對於強制性與功能性檢測的要求將大幅墊高，預期2026年將迎來新一波高毛利、高技術門檻的檢測商機。

另外耕興日前宣布公司完成全球首件取得美國FCC證書的Wi‑Fi 8核心晶片測試專案，協助聯發科（2454）CES 2026發表之Filogic 8000系列晶片完成關鍵測試，成為全球最早支援Wi‑Fi 8產品通過美國FCC認可的檢測機構。

聯發科選擇耕興執行此全球首案，仰賴公司長期累積的技術能力、案件經驗與檢測專業，持續站在新世代無線技術導入最前沿。Wi‑Fi 8對系統穩定度、多裝置同時運作與實際使用情境要求大幅提升，使測試流程複雜度顯著增加。Wi-Fi 8是未來實體AI普及的關鍵基礎設施。它透過大幅降低成本（相較於5G），提供了工業級的穩定性。未來的實體AI終端裝置會採用「戶外5G + 室內Wi-Fi 8」的雙模混合策略，但在絕大多數的室內場景（工廠、家庭、辦公室）中，Wi-Fi 8將是應用於實體AI終端的主力產品。

聯發科 Wi‑Fi 手機

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