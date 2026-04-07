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立盈營收／3月3,371.4萬元、首季9,794.5萬元 雙創同期新高

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
立盈董事長陳俊琦。記者籃珮禎／攝影
立盈董事長陳俊琦。記者籃珮禎／攝影

立盈（7820）7日公告3月營收3,371.4萬元，較2025年同期大幅成長65.52%，續創歷年同期新高；累計第1季營收9,794.5萬元，較同期成長63.30%，同步刷新歷年同期紀錄。

立盈表示，受惠AI晶片需求持續帶動半導體產業稼動率提升，推動廢氫氟酸及氟化鈣汙泥循環經濟的剛性需求，使首季累計營收已達成2025年全年營收2.98億元的32.82%。

立盈主要提供循環經濟再利用解決方案，將半導體製程產生的廢液與汙泥轉化為「人造螢石」，供應鋼鐵廠煉鋼助熔使用。立盈指出，公司透過與半導體關鍵產業建立封閉且不可或缺的資源循環鏈，形成難以跨越的競爭護城河，使公司受惠於「堡壘經濟」（Fortress Economy）程度極高。

展望2026年營運，立盈強調，全年度營運將持續隨著AI浪潮前進，今年除了積極展現產能擴增效果外，公司也持續提供更高階的循環經濟解決方案給先進製程使用，透過智慧化生產參數提高人造螢石的氟化鈣（CaF2）含量，更積極協助客戶達成減碳及ESG目標。

針對市場供需現況，立盈分析，近期天然螢石價格明顯大漲，主因受美日關鍵礦產行動計畫影響，將螢石列入稀土並訂定價格下限；另一原因則是美伊中東戰爭後的鋼鐵需求上升，煉鋼業者積極提升產能利用率。立盈表示，目前公司所生產的人造螢石已明顯感受到客戶備料需求，公司也將積極配合客戶提升產能。

目前立盈營收超過80%來自半導體產業，繼2025年下半年啟動南科第3個廠區後，目前技術服務月量能已由先前的3,300噸進一步攀升至3,800噸。立盈表示，公司持續投入研發資源，2024年研發經費已占營收3.69%，未來將持續協助半導體、光電及太陽能產業落實資源循環利用，強化綠色供應鏈競爭力。

半導體 營收

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