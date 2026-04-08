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中裕愛滋新藥 邁大步

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

中裕新藥（4147）昨（7）日宣布，旗下長效抗愛滋病新藥TMB-365/380的臨床2b試驗進展超前、收案逾八成，該公司規劃，將朝第一線用藥發展，正衝刺國際授權，目標市場滲透率拚達五成，力求翻轉當前愛滋病治療市場。

中裕指出，根據市場評估，TMB-365/380具備改變治療典範之潛力，未來年銷售峰值可望上看30億至40億美元（約新台幣958億至1,278億元）。

中裕表示，核心產品長效型HIV雙抗體組合療法TMB-365/380的臨床2b試驗進展順利，目前收案進度已經正式突破八成，並且有望較原定時程提前完成收案目標。

除此之外，也正持續與國際潛在客戶接觸中，力拚國際授權進度向前推進。

中裕表示，TMB-365/380臨床2b試驗自啟動以來表現優異，隨著臨床收案進入最後衝刺階段，公司對於試驗結果抱持高度樂觀態度。

此一進展將大幅加速中裕與國際大型藥廠洽談後續全球授權事宜的節奏，力求翻轉現有的每日口服藥市場，為長效治療領域注入強心針。

在市場策略方面，中裕新藥指出，公司亦正積極推動產品定位轉型。相較於已上市產品Trogarzo主要用於多重抗藥性患者之「末線治療」，新一代TMB-365/380則鎖定更廣大的市場機會，朝「第一線長效維持療法」發展。

中裕指出，隨著臨床2b試驗收案即將完成，公司對未來在長效 HIV 市場的占有率及國際授權合作前景均持高度正向看法。

中裕表示，該公司瞄準主流市場，年銷售峰值預估達30億至40億美元的抗愛滋病藥物市場，中裕正將產品定位從「末線救命藥」轉向提升「生活品質」的一線維持療法，目標市場從僅占 HIV人口的5%擴大至50%的廣大受抑制患者族群。

中裕指出，正積推進國際授權進度，持續與潛在客戶接觸中。隨著臨床2b收案進度超前，公司預計 TMB-365/380 將能加速與國際大廠進行授權或各種合作模式的談判。

中裕 愛滋病

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