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櫃買助攻數位雲端企業

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心上櫃審查部副理林元堯（右起）、證交所上市二部經理田建中、資誠聯合會計師事務所審計服務營運長林永智、走著瞧財務長黃鈺文、嘉實資訊策略長黃盈超，資誠創新諮詢董事劉冠志於「邁向資本市場─數位雲端浪潮趨勢洞察交流會」會場合影。 櫃買中心／提供
櫃買中心上櫃審查部副理林元堯（右起）、證交所上市二部經理田建中、資誠聯合會計師事務所審計服務營運長林永智、走著瞧財務長黃鈺文、嘉實資訊策略長黃盈超，資誠創新諮詢董事劉冠志於「邁向資本市場─數位雲端浪潮趨勢洞察交流會」會場合影。 櫃買中心／提供

近期AI產業發展快速，當AI運算能力逐漸普及後，未來市場焦點將轉向AI落地應用，櫃買中心日前參與資誠聯合會計師事務所（PwCTaiwan）舉辦「邁向資本市場─數位雲端浪潮趨勢洞察交流會」，吸引眾多新創公司代表與會。

櫃買中心並邀請上櫃公司嘉實資訊（3158）在交流會分享IPO實務經驗，與與會者充分交流互動。櫃買中心上櫃審查部副理林元堯表示，櫃買中心自2023年度將「數位雲端」產業獨立為一個全新的板塊以來，已有24家數位雲端公司掛牌上櫃，累積豐富的審查經驗，深知數位雲端企業在成長過程中常面臨獨特的經營困境，並持續建構「多層次資本市場」，提供數位雲端企業精準的階段性資源。

多層次資本市場包含整合專業輔導資源，協助新創企業加速發展的「創櫃板Plus」；近期簡化登錄流程，具備友善登錄門檻與預備市場機制的IPO先修班「興櫃」，以及具有高本益比、高活絡度的主板市場「上櫃」，透過多層式輔導架構，協助數位雲端企業募集資金並擴大事業版圖。

依據2月最新統計資料，上櫃主板掛牌家數在世界交易所聯合會（WFE）會員中排名第13名，股票成交值周轉率則長期排行前三名，在國際交易所間表現相當亮眼。隨著數位新經濟蓬勃發展，櫃買中心將持續積極協助數位雲端產業公司進入資本市場，藉此發揮群聚效應，吸引投資人關注，讓好的公司被看見，讓好的創意有資金來支持。

資誠聯合會計師事務所營運長林永智指出，數位雲端企業走向資本市場過程中，不僅要展現穩健營收模式與成長潛力，更須重視企業治理、資訊透明度與風險管理，並符合市場對上市櫃公司嚴格要求。此次交流會涵蓋資本市場制度說明及證券交易所與櫃買中心在數位產業所投入的各項輔導資源，進一步協助數位雲端企業掌握策略脈動。

我國具完整高科技產業供應鏈優勢，政府亦公開表示將打造智慧永續新台灣，協助中小企業落實數位轉型，促成AI產業化，引領台灣在AI新時代持續壯大。

櫃買中心也將持續與中介機構合作舉辦相關宣導說明會，協助企業進入台灣資本市場。

櫃買中心 資本市場

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