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普惠金融 推出「航向櫃寶鎮」

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心為響應金管會推動普惠金融政策，並深化永續發展教育，推出全新「金融理財與永續教育分齡教案」，以故事主題式學習，引導國小中高年級學童在趣味中培養金融與永續素養；首波推出主軸故事「航向櫃寶鎮」，讓學生化身小小探險家，在情境中逐步建立正確金錢觀與永續發展意識。

「航向櫃寶鎮」教案採生活化設計，涵蓋消費、儲蓄、投資與風險、金融工具、ESG與永續投資及金融防詐騙等六大主題，並結合情境故事與互動教具，讓金融知識更具體易懂，同時提升學習動機，協助教師輕鬆導入課堂。

櫃買中心同步提供完整教學資源，包括教師手冊、教學簡報、學習單、實體教具及示範教學影片，協助教師靈活運用於課堂中。相關數位教材已建置於櫃買中心官網「國小版金融理財及永續教育分齡教材」專區，開放免費下載使用。

櫃買中心表示，針對教育資源相對不足地區，將提供教育部核定偏鄉地區別屬極偏或特偏公立國小免費申請實體教師手冊及教具，期望透過資源挹注，縮短城鄉差距。其他學校若有推廣金融教育需求，亦可檢附教學計畫提出申請，櫃買中心將視資源情形提供協助。

櫃買中心誠摯邀請全國學校踴躍運用相關資源，如對教案內容或申請方式有相關疑義，請洽櫃買中心投資人服務專線（02-2796-3788）。

金管會 櫃買中心 永續

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