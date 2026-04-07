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泰宗8日開始上市買賣 首五個交易日無漲跌幅限制

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，泰宗（4169）股票自4月8日開始上市買賣，其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價採無漲跌幅限制。

泰宗普通股數量為普通股59,048,612股、現金增資股款繳納憑證7,383,000股。

證交所將於該股票上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎泰宗生物科技股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午8點55分至9點30分間透過「WebPro證券暨期貨市場影音傳播網」實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至https://webpro.twse.com.tw觀看實況內容。

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