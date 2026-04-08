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大田3月營收年增29% 新產能加持
高爾夫球具代工大廠大田（8924）昨（7）日公布3月營收3.93億元，年增29.8%；累計第1季營收10.11億元，年增15.5%。法人預期，大田今年在新客戶、新產能加持下，全年營收有兩位數增幅實力。
大田指出，2025年上半年因應中美貿易關稅影響，配合主要客戶的期待與需求，積極進行越南建廠，除規劃以自購的6萬多平方公尺土地，興建2棟樓地板面積各有2萬多平方公尺的A廠外，並租用同工業區內一座B廠現有廠房營運。
其中，B廠去年6月完成設備安裝，7月進行試營運後，8月開始為美系品牌商出貨新品，每月最高產能為10萬支，而隨著客戶需求提升出貨量，挹注營收表現。
以3月營收來看，單月為3.93億元，年增29.8%；累計第1季營收10.11億元。大田昨日跌0.3元，收66.7元。
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