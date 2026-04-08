大田3月營收年增29% 新產能加持

半導體晶圓研磨墊廠商頌勝（7768）今（8）日舉辦上市前業績發表會，暫定每股承銷價130元，預計5月上旬掛牌。法人估計，頌勝今年半導體業績成長上看三成，全年營收看增雙位數成長。頌勝董事長朱明癸對於今、明年營運展望樂觀看待。

2026-04-08 00:32