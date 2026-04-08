寬魚3月營收年增5.5倍 歷史新高

寬魚國際（6101）昨（7）日公告，3月營收5.13億元，年增558.77%，第1季營收6.04億元，年增549.02%，單月、第1季營收均創歷史新高。

寬魚指出，第1季營收成長幅度較高，主要受惠孫燕姿、G-DRAGON等天后、天王的大秀熱銷，挹注營收，其中G-DRAGON杜拜演唱會合作案，認列約1.8億元收入，孫燕姿兩場演唱會則認列約4億元業績。

寬魚表示，3月13日、15日「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會─香港」於香港「啟德主場館」登場，已開出亮眼票房，對本季營運巨大貢獻。

寬魚同步拓展藝人演出與內容投資，包括旗下藝人周渝民（仔仔）近期參與由五月天阿信主導的巡迴演唱會，寬魚亦為投資方之一，多元內容與演出市場雙軌並進，放大品牌與營運效益。

寬魚執行長邱瓈寬表示，後續取得天王、天后海外演唱會主辦權，進一步鞏固寬魚關鍵地位。